Đàm phán bế tắc, Nga tiếp tục tấn công các thành phố Ukraine

Nga tấn công Kyiv và các thành phố khác của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo trong một cuộc tập kích rạng sáng 12/2.

Theo tờ The Kyiv Independent, không quân Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo của Nga đang hướng về Kyiv vào khoảng 2h20 theo giờ địa phương. Ít phút sau đó, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kyiv, gây ra tình trạng mất điện tức thời.

Chưa đầy 30 phút sau, các thiết bị bay không người lái của Nga tiếp tục tấn công thành phố Kyiv.

Không quân Ukraine cũng cảnh báo tên lửa Nga đang hướng tới các thành phố Dnipro và Pavlohrad thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Thị trưởng Kyiv, ông Vitali Klitschko, cho biết các tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở hạ tầng của thành phố. Các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra và hiện chưa rõ toàn bộ hậu quả của các đợt tập kích.

Hệ thống năng lượng Ukraine tê liệt giữa mùa đông âm gần 20 độ C

Trong suốt mùa thu và mùa đông, Nga liên tục tấn công hạ tầng trọng yếu của Kyiv, khiến hàng nghìn cư dân không có điện và hệ thống sưởi giữa thời tiết băng giá.

Giới chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Kyiv ngày 14/1 do khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ các cuộc tấn công của Nga.

Nga không chỉ nhắm vào Kyiv mà còn tấn công toàn bộ lưới điện của Ukraine. Một cuộc tập kích quy mô lớn ngày 7/2 đã làm hư hại các cơ sở phục vụ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và làm hư hại các nhà máy nhiệt điện ở khu vực cách xa tiền tuyến.

Đây là đợt tấn công nghiêm trọng nhất của Nga nhằm vào các trạm biến áp liên quan đến điện hạt nhân của Ukraine trong suốt cuộc xung đột và làm giảm khoảng 50% sản lượng điện hạt nhân của nước này.

Vụ tấn công cũng cho thấy Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng mà Mỹ đưa ra và được thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình gần đây ở Abu Dhabi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên ngày 11/2: "Chúng ta chưa nhận được phản hồi nào từ phía Nga về đề xuất ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng… Chúng ta đã chờ phản hồi từ phía Nga. Cho đến nay, theo như tôi hiểu, Nga đang do dự".

Tổng thống Zelensky cũng xác nhận Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán hòa bình khác và Ukraine ngay lập tức đồng ý tham gia. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa phản hồi.

Về phần mình, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh nước này sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine dựa trên những hiểu biết đạt được giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga vẫn hoàn toàn cam kết với các kết quả của cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, được tổ chức tại thành phố Anchorage, bang Alaska của Mỹ hồi tháng 8/2025, đồng thời cho biết Moskva kỳ vọng các lợi ích của mình sẽ được tính đến đầy đủ trong quá trình đạt được các thỏa thuận có thể chấp nhận được cho tất cả các bên với những đối tác sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và trung thực.

Ngoại trưởng Nga cho biết Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ sự thật và công lý trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy một thế giới đa cực dựa trên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phản đối các tiêu chuẩn kép, những chương trình nghị sự "ngầm", các công thức giải quyết bị áp đặt, cũng như các thực tiễn của chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa bá quyền.

Nga không chấp nhận khuôn khổ hòa bình 20 điểm

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/2 cho biết Moskva không chấp nhận khuôn khổ hòa bình 20 điểm do Mỹ và Ukraine xây dựng, văn kiện từng được kỳ vọng là nền tảng cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các động thái ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine gia tăng, với khả năng cuộc trao đổi ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể nối lại ngay trong tuần này. Nguồn tin nhấn mạnh những bất đồng quanh khuôn khổ hòa bình cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa các bên về hướng đi của tiến trình đàm phán.

Ông Lavrov cho hay trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã chuyển cho phía Nga một tài liệu đề cập các vấn đề quan trọng, được xây dựng phù hợp với thực tế trên thực địa.

Ngoại trưởng Nga nói rằng các bên khi đó đã xác định được những cách tiếp cận thực chất dựa trên sáng kiến của Mỹ, có thể mở ra con đường dẫn tới hòa bình và làm cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng.

“Tất cả các phiên bản sau này đều là kết quả của nỗ lực từ phía Tổng thống Zelensky và châu Âu, nhằm điều chỉnh sáng kiến ban đầu của Mỹ. Hiện nay họ đưa ra một ‘văn bản’ gồm 20 điểm mà phía chúng tôi chưa từng nhận được, dù chính thức hay không chính thức”, ông Lavrov nói.

Khuôn khổ 20 điểm mà ông Lavrov đề cập được các quan chức Mỹ và Ukraine xây dựng vào cuối tháng 12/2025. Trước đó, một bản dự thảo 28 điểm từng gây nhiều tranh luận tại Kyiv do bị cho là gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ sâu rộng, sau đó đã được rút gọn.

Hãng Bloomberg trước đó đưa tin kế hoạch này đã được chuyển tới Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đầu tháng 1 thông qua đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev. Sau đó, ông Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã tới Moskva để thảo luận trực tiếp với Tổng thống Putin. Văn kiện này được kỳ vọng trở thành cơ sở thảo luận giữa ba phái đoàn.

Bình luận ngày 11/2 đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp ông Lavrov bày tỏ quan điểm không hài lòng với cách tiếp cận của Mỹ. Trước đó, hôm 9/2, ông cho rằng Chính quyền Tổng thống Trump chưa thực hiện đầy đủ các hiểu biết chung giữa Nga và Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine.

Ông Lavrov cũng nhắc tới “các thỏa thuận Anchorage” đạt được trong năm 2025, theo đó Ukraine sẽ bàn giao toàn bộ khu vực Donbass mà không cần giao tranh. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và trước đó từ chối bình luận về thông tin này.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh truyền hình nhà nước NTV phát sóng ngày 10/2, ông Lavrov cho rằng các cuộc đàm phán còn cách xa kết quả cuối cùng, đồng thời cảnh báo không nên có “cái nhìn quá lạc quan” về tiến triển hiện nay.

Trong khi đó, giới chức Mỹ, bao gồm Tổng thống Donald Trump, thể hiện quan điểm tích cực hơn. Ông Trump cho rằng Ukraine và Nga đang “ở gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết”.

Theo giới quan sát, ông Lavrov hiện không giữ vai trò trung tâm trong kênh đàm phán trực tiếp nhằm tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine, thay vào đó, đặc phái viên Kirill Dmitriev là nhân vật dẫn dắt tiến trình này.

Vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với nỗ lực hòa bình. Nga lâu nay yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Donbass và ngày càng muốn gắn điều kiện này với bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai.

Phía Ukraine bác bỏ khả năng rút quân, song một số quan chức nước này cho biết có thể cân nhắc các phương án thay thế, như thiết lập khu phi quân sự.

Tổng thống Ukraine gần đây cho biết Washington đặt mục tiêu chấm dứt xung đột trước mùa hè năm nay.