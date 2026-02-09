Nga không thấy 'tương lai tươi sáng' cho quan hệ kinh tế với Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Mỹ nhưng không lạc quan về quan hệ kinh tế, bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BRICS có trụ sở tại Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã đề cập điều ông gọi là mục tiêu "thống trị kinh tế" mà Mỹ đã tuyên bố:

“Ngoài đề xuất của Mỹ liên quan đến Ukraine và chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận nhưng giờ thì không, chúng tôi cũng không thấy bất kỳ triển vọng tươi sáng nào trong lĩnh vực kinh tế. Người Mỹ muốn kiểm soát tất cả các tuyến đường cung cấp tài nguyên năng lượng cho các quốc gia hàng đầu thế giới và tất cả các châu lục".

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga mở cửa cho sự hợp tác với tất cả các quốc gia, kể cả cường quốc như Mỹ nhưng thực tế Mỹ đang tạo ra những trở ngại nhân tạo trên con đường này. Do vậy, Nga buộc phải tìm kiếm những cách thức để phát triển các dự án tài chính, kinh tế, hậu cần và các dự án khác với các nước trong khối BRICS".

Các quan chức Nga từng đề cập triển vọng khôi phục đáng kể quan hệ kinh tế với Mỹ như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, sau một số tín hiệu tích cực như việc Tổng thống Donald Trump đề cập việc khôi phục hợp tác kinh tế với Moscow và đã tiếp đón Tổng thống Nga Putin trên đất Mỹ kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump lại áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nặng nề đối với lĩnh vực năng lượng quan trọng của Nga.