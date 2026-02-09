FSB: Ba Lan liên quan đến âm mưu ám sát tướng Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine tuyển mộ nghi phạm nhắm vào Tướng Vladimir Alekseyev.

Đài RT dẫn thông tin do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) công bố ngày 9/2 cho rằng Ba Lan đã tham gia vào âm mưu ám sát tướng tình báo quân sự Nga Vladimir Alekseyev.

Nghi phạm chính trong vụ nổ súng hôm 6/2 tại phía tây thủ đô Moskva, Lyubomir Korba, đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và được dẫn độ về thủ đô Nga vào cuối tuần qua. FSB cho biết các bằng chứng cho thấy Warsaw đã sử dụng con trai của Korba - một công dân Ba Lan - để hỗ trợ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ tay súng này.

Ba Lan hiện chưa có phản hồi chính thức trước cáo buộc nói trên.

Theo thông cáo, SBU đã tiếp cận Korba - một công dân Nga gốc Ukraine - tại thành phố Ternopol, miền tây Ukraine, vào tháng 8/2025. Người đàn ông 65 tuổi này được cho là đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển đến Moskva qua Moldova và Georgia (Gruzia). Các cơ quan đặc nhiệm Ukraine hứa trả cho Korba 30.000 USD để ám sát một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo quân đội Nga, theo điều tra của phía Nga.

FSB cũng làm rõ vai trò của hai đồng phạm khác trong vụ việc. Viktor Vasin, bị bắt tại Nga, bị cáo buộc đã cung cấp nơi ở và hỗ trợ hậu cần khác cho Korba. FSB cho biết người đàn ông 66 tuổi này có “động cơ khủng bố” khi tham gia âm mưu phạm tội, do là người ủng hộ Quỹ Chống Tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny - tổ chức đã bị Nga liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, một người ủng hộ Navalny từng bị truy tố trong một vụ ám sát riêng biệt có liên quan đến Ukraine. Darya Trepova đã bị tuyên án 27 năm tù vì vận chuyển một thiết bị nổ tự chế khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng và làm hơn 50 người khác bị thương trong một buổi nói chuyện tại St. Petersburg năm 2023.

Nghi phạm thứ ba, Zinaida Serebritskaya (54 tuổi), hiện vẫn đang lẩn trốn sau khi chạy sang Ukraine, theo nhà chức trách Nga. FSB cho biết người này đã thuê một căn hộ trong cùng khu chung cư với Tướng Alekseyev tại Moskva và tạo điều kiện cho Korba tiếp cận hành lang chung - nơi ông ta phục kích vị tướng.

Korba bị cáo buộc đã bắn bốn phát đạn vào viên tướng Nga bằng một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh do phía Ukraine cung cấp, sau đó vứt bỏ hung khí trong quá trình tẩu thoát.

Vào đêm trước vụ nổ súng tại Moskva, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông đã phê chuẩn các chiến dịch mới của SBU do ông Evgeny Khmara - người vừa được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này - đề xuất. Kyiv phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Tướng Alekseyev.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố vụ việc “một lần nữa cho thấy trọng tâm của chính quyền Zelensky là các hành động khiêu khích liên tục, nhằm phá hoại tiến trình đàm phán".

FSB công bố video của nghi phạm mưu sát tướng tình báo Nga Ngày 8/2, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đăng tải các đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng Lyubomir Korba rời hiện trường ám sát, vứt vật giống súng gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt, cùng hình ảnh đặc vụ áp giải nghi phạm từ máy bay về Nga.