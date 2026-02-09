Nga công bố video bắt giữ nghi phạm ám sát tướng tình báo

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ ám sát hụt một tướng tình báo quân đội cấp cao tại Moscow, bao gồm cả tay súng trực tiếp thực hiện.

Giới chức Nga đăng video áp giải Lyubomir Korba. Ảnh: RT

Theo RT, trong tuyên bố ngày Chủ nhật, FSB cho biết tay súng bị cáo buộc - được xác định là Lyubomir Korba, 65 tuổi, công dân Nga gốc Ukraine - đã bị bắt tại Dubai, sau đó được bàn giao cho phía Nga.

Trước đó vào thứ Sáu, Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó Giám đốc thứ nhất Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), đã bị bắn ba phát vào lưng bên ngoài nơi cư trú và lập tức được đưa đi cấp cứu.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết Korba - sinh ra tại miền Tây Ukraine - đã đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Ukraine để thực hiện "một vụ tấn công khủng bổng".

FSB bổ sung rằng họ đã xác định được các đồng phạm, bao gồm Viktor Vasin (66 tuổi, công dân Nga) bị bắt tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya (54 tuổi) được cho là đã trốn sang Ukraine.

Cơ quan này cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh tay súng rời khỏi tòa nhà xảy ra vụ tấn công, vứt một vật giống súng lục có gắn ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt. Một đoạn clip khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm bị làm mờ mặt bước xuống từ máy bay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp UAE, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vào thứ Bảy để cảm ơn sự hỗ trợ trong việc bắt giữ nghi phạm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đây là "hành động khủng bố", cho rằng chính quyền Zelensky đang nỗ lực khiêu khích để phá vỡ đàm phán. Ngược lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kyiv hoàn toàn không liên quan.

Ông Alekseyev giữ chức vụ hiện tại từ năm 2011 và từng giám sát các chiến dịch chống khủng bổng tại Syria. Năm 2017, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

