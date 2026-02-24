Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Canada sẽ hỗ trợ Cuba khi Mỹ gia tăng sức ép

  • Thứ ba, 24/2/2026 15:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Canada dự định cung cấp hỗ trợ cho Cuba, trong bối cảnh hòn đảo đang gặp tình trạng thiếu nhiên liệu vì biện pháp siết chặt kiểm soát của Mỹ.

Washington gia tăng chiến dịch gây sức ép lên Cuba trong những tuần gần đây bằng cách chặn mọi nguồn cung cấp dầu, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện kéo dài.

“Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ. Hiện tại chúng tôi chưa sẵn sàng cung cấp thêm chi tiết”, Ngoại trưởng Canada Anita Anand phát biểu ngày 23/2, nhưng không cho biết cụ thể nước này sẽ hỗ trợ những gì.

Liên Hợp Quốc cảnh báo khủng hoảng nhân đạo có thể xảy ra nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đáp ứng.

Tuần trước, Canada cho biết đang theo dõi tình hình Cuba và bày tỏ lo ngại về “nguy cơ ngày xảy ra khủng hoảng nhân đạo”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đưa ra những phát biểu chống lại Cuba, đồng thời gây sức ép với Venezuela để nước này dừng cung cấp nhiên liệu cho Cuba.

Quan hệ giữa Washington và Ottawa gần đây trở nên căng thẳng về các vấn đề như thuế quan, Greenland, nỗ lực của Ottawa nhằm hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh và phát biểu của Thủ tướng Mark Carney rằng các “cường quốc tầm trung” nên hành động cùng nhau để tránh bị tổn hại trước bá quyền.

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

