Cú trượt dài của Ugarte

Từ bản hợp đồng được kỳ vọng, Manuel Ugarte trở thành cái tên gây thất vọng với những thống kê nghèo nàn và vị thế ngày càng mờ nhạt tại MU.

Hôm 21/3, hình ảnh của Manuel Ugarte ở trận hòa Bournemouth 2-2 phản ánh rõ vị thế hiện tại ở Manchester United. Không có những tràng vỗ tay, không sự chào đón, tiền vệ người Uruguay bước qua đám đông người hâm mộ trong im lặng.

Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với ngày anh ra mắt Old Trafford hồi tháng 9/2024, khi được khán giả đứng dậy vỗ tay và kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép còn thiếu ở tuyến giữa.

Từ người kế thừa thành phương án dự bị

Niềm tin ấy từng có cơ sở. Ugarte được mang về từ PSG với giá hơn 50 triệu bảng, trong bối cảnh Manchester United cần một tiền vệ phòng ngự mới. Anh được xem là người kế thừa Casemiro, cầu thủ bắt đầu cho thấy dấu hiệu sa sút thời điểm đó. Nhưng chỉ sau hơn một mùa giải, kịch bản lại đi theo hướng ngược lại.

Một trong những bước ngoặt đến từ chính sự hồi sinh của Casemiro. Sau giai đoạn bị thay ra sớm, tiền vệ người Brazil dần lấy lại phong độ, cải thiện thể trạng và trở lại vị trí đá chính. Kể từ đó, anh hoàn toàn chiếm suất trong đội hình MU.

Trong khi đó, Ugarte không tận dụng được cơ hội. Mùa này, anh mới có 9 lần đá chính và chỉ 1 trận kết thúc với chiến thắng cho Manchester United. Đội bóng cũng thủng lưới 24 bàn khi anh có mặt trên sân, cùng 9 bàn thua khác đến sau khi anh vào sân từ ghế dự bị.

Những con số này phản ánh rõ sự thiếu ổn định của tiền vệ 24 tuổi. Thậm chí, trong mắt một bộ phận người hâm mộ, Ugarte trở thành cái tên mang lại cảm giác bất an mỗi khi được tung vào sân.

Ugarte có thể sớm bị đẩy khỏi MU.

Dù vậy, bản thân cầu thủ này vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trước đợt tập trung đội tuyển Uruguay, anh thừa nhận việc không được ra sân thường xuyên là điều phải chấp nhận trong sự nghiệp. Ugarte cho biết học hỏi được nhiều và tin rằng cơ hội sẽ đến.

Nhưng thực tế tại Manchester United đang ngày càng khắc nghiệt. Ugarte từng nói anh học theo Casemiro, song chính đàn anh lại là người củng cố vị trí và đẩy anh ra xa đội hình chính.

Tương lai bất định tại Old Trafford

Không chỉ mất chỗ trong đội hình, Ugarte còn gây chú ý bởi những chi tiết ngoài sân cỏ. Tại Carrington, anh thường là một trong những người rời trung tâm huấn luyện sớm nhất, trong khi nhiều đồng đội ở lại lâu hơn.

Chấn thương nhẹ cách đây hơn một năm từng khiến Ugarte bỏ lỡ trận gặp Tottenham, qua đó mở đường cho Casemiro trở lại. Kể từ thời điểm đó, tiền vệ người Brazil đá chính 43/55 trận của Manchester United, trong khi Ugarte chỉ được sử dụng 23 lần.

HLV Ruben Amorim thử nghiệm xoay tua ở hàng tiền vệ trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, màn trình diễn không tốt tkhiến Ugarte mất lợi thế cạnh tranh. Ngay trận đá chính đầu tiên mùa này trước Grimsby Town, anh cũng chỉ chơi 45 phút trước khi bị thay ra khi đội nhà bị dẫn 0-2.

HLV Michael Carrick vẫn đánh giá cao thái độ và tinh thần tập luyện của Ugarte, nhưng thừa nhận việc cạnh tranh vị trí trở nên khó khăn khi đội đang có kết quả tốt. Thực tế, kể từ cuối tháng 2, tiền vệ này liên tục ngồi dự bị.

Ở chiều ngược lại, những động thái trên thị trường chuyển nhượng cho thấy Manchester United có thể chuẩn bị phương án thay thế. Việc đội bóng lên kế hoạch bổ sung thêm tiền vệ trong mùa hè khiến tương lai của Ugarte trở nên mờ mịt.

Cựu sao PSG từng hy vọng sự xuất hiện của Amorim sẽ giúp mình hồi sinh, nhưng ngay cả người thầy cũ ở Sporting Liston cũng thừa nhận học trò gặp khó khăn.

Từ bản hợp đồng được kỳ vọng, Ugarte dần đánh mất vị thế tại Old Trafford. Khi niềm tin từ đội bóng suy giảm và cơ hội ra sân ngày càng ít, câu hỏi đặt ra không còn là khi nào anh trở lại đội hình chính, mà là liệu anh có cơ hội trụ lại Manchester United hay không.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD