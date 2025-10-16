Cú sút thay đổi cả sự nghiệp Kane

Ba năm sau cú sút phạt đền bay lên trời ở Al Khor (Qatar), Harry Kane trở lại với khát khao làm lại tất cả.

Harry Kane thay đổi kiểu sút phạt đền từ sau World Cup 2022.

Có những khoảnh khắc định hình một con người. Với Harry Kane, đó là phút 84 của trận tứ kết World Cup 2022 giữa Anh và Pháp, khi cú sút phạt đền của anh bay vọt xà. Cả nước Anh câm lặng. Và với chính anh, đó là “khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp”.

“Cảm giác như gánh nặng cả đất nước đổ lên vai”, Kane nhớ lại. “Tôi đã thất bại trong việc làm điều mình đã thực hiện hàng trăm lần. Và đó là điều khó chấp nhận nhất”.

Thay vì chìm trong ám ảnh, Kane chọn cách đối mặt. Anh thay đổi kỹ thuật sút phạt đền, tập trung vào chi tiết, chỉnh sửa từng động tác nhỏ. Kết quả: 31 cú sút thành công liên tiếp cho CLB và đội tuyển.

“Tôi cải thiện mình, không chỉ ở kỹ thuật mà ở cả tư duy”, anh nói. “Tôi muốn trở lại World Cup, đứng trên chấm 11 m lần nữa, và lần này là để chuộc lỗi”.

Ở tuổi 32, Kane đang đạt phong độ đỉnh cao: 21 bàn sau 13 trận cho Bayern Munich và tuyển Anh, sánh ngang Erling Haaland. Mỗi bàn thắng giờ đây không chỉ là con số, mà là bước tiến trong hành trình chuộc lỗi và khẳng định bản lĩnh.

Chiến thắng 5-0 trước Latvia - nơi Kane ghi cú đúp, trong đó có quả phạt đền thứ 24 thành công cho tuyển Anh - giúp “Tam sư” trở thành đội châu Âu đầu tiên giành vé đến World Cup 2026. Anh hiện có 76 bàn sau 110 trận, bỏ xa Wayne Rooney 23 bàn và đang nhắm tới cột mốc 100 bàn thắng quốc tế.

“Tôi không hề chậm lại”, Kane nói. “Mục tiêu giờ là 100 bàn - và quan trọng hơn, là danh hiệu”.

Nhưng với Kane, con số không đủ. Thứ anh muốn là khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng, điều chưa thế hệ nào của Anh làm được kể từ năm 1966.

“Chúng tôi vào bán kết, chung kết, tứ kết… nhưng để vô địch World Cup, phải đánh bại những đội mạnh nhất trên sân khấu lớn nhất”, Kane chia sẻ. “Chúng tôi vẫn đang ở chân núi, nhưng sẽ tiếp tục leo”.

Cú sút hỏng ở Qatar từng khiến anh gục ngã, nhưng cũng là khởi đầu cho một Harry Kane mới - mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, và khát khao hơn bao giờ hết. World Cup 2026, vì thế, không chỉ là giấc mơ của nước Anh. Đó là cơ hội để Kane khép lại vòng tròn dang dở của chính mình - bằng một cú sút hoàn hảo.