Cú sốc với Real Madrid

Real Madrid đối mặt với cơn đau đầu lớn ở hàng thủ khi trung vệ trẻ Dean Huijsen dính chấn thương bắp chân và gần như chắc chắn vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona ngày 26/10 tới.

Huijsen không kịp hồi phục cho trận El Clasico.

Theo tờ AS, cầu thủ 20 tuổi bị rách nhẹ cơ dép chân trái trong trận thắng Villarreal hôm 5/10. Dù chơi trọn 90 phút, Huijsen sau đó được chẩn đoán cần ít nhất hai tuần để hồi phục. Anh rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha, trở lại Madrid để điều trị tích cực với cường độ cao - dành hàng giờ mỗi ngày trong phòng tập và vật lý trị liệu, xen kẽ vài ngày nghỉ ngắn tại Malaga để giải tỏa áp lực.

Tuy nhiên, tiến độ hồi phục của Huijsen chậm hơn dự kiến. Anh chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Getafe cuối tuần này và khả năng kịp ra sân ở Camp Nou là rất thấp. Điều này khiến HLV Xabi Alonso rơi vào tình cảnh cực kỳ khó xử.

Không chỉ mất Huijsen, Real còn thiếu Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold - hai hậu vệ biên dính chấn thương cơ - trong khi Eder Militao mới vừa tái xuất sau chấn thương dây chằng chéo và chưa thể thi đấu với mật độ cao.

Trong bối cảnh đó, Alonso buộc phải xoay xở với những phương án chắp vá. Raul Asencio có thể được trao cơ hội đá chính, hoặc Alonso sẽ mạo hiểm đẩy Ferland Mendy sang cánh phải và kéo Alvaro Carreras vào đá trung vệ - dù đây chỉ là giải pháp tình thế.

Nguồn tin nội bộ cho biết đội ngũ y tế Real đang rất thận trọng, bởi chấn thương cơ dép vốn dễ tái phát nếu cầu thủ trở lại quá sớm. “Los Blancos” không muốn mạo hiểm với Huijsen, đặc biệt khi phía trước là hai trận đại chiến tại Champions League với Juventus và Liverpool.

Huijsen - trung vệ trẻ cao 1,91 mét, nổi bật với khả năng đọc tình huống, không chiến và phát động tấn công từ tuyến dưới - đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của Alonso từ đầu mùa. Vì thế, sự vắng mặt của anh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng phòng ngự mà còn làm giảm đáng kể khả năng kiểm soát bóng và triển khai lối chơi từ hàng thủ.

Với hàng loạt trụ cột phòng ngự chấn thương, Real Madrid bước vào giai đoạn khốc liệt nhất mùa giải với nỗi lo chồng chất. Trận El Clasico sắp tới không chỉ là cuộc chiến danh dự, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu và khả năng xoay xở của HLV Xabi Alonso.