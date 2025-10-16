Mbappe hẹn hò bạn gái cũ của đồng đội?

Báo chí Tây Ban Nha cho biết tiền đạo Kylian Mbappe vướng tin đồn hẹn hò bạn gái cũ của đồng đội Raul Asencio ở Real Madrid.

Mbappe vướng tin đồn hẹn hò. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ chương trình “En todas las salsas”, Mbappe được cho là đang trong giai đoạn tìm hiểu Maria Aguilar – cựu thí sinh của show truyền hình thực tế "Temptation Island". Đáng chú ý, María từng có mối liên hệ tình cảm với Raul Asencio, trung vệ trẻ của Real Madrid.

Nguồn tin khẳng định: “Họ bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt”. Dù cả hai chưa chính thức công khai, Maria dường như không che giấu điều gì. Cô được cho là chia sẻ với bạn bè thân thiết, thậm chí cả thợ làm tóc, về mối quan hệ với chân sút người Pháp.

Trên mạng xã hội, người đẹp này còn đăng tải hình ảnh tại Paris kèm biểu tượng trái tim trắng, động thái khiến dư luận càng thêm đồn đoán.

Maria được cho là đang hẹn hò với Mbappe.

Không chỉ vậy, Maria còn xuất hiện trong khu vực khán đài VIP sân Bernabeu ở một số trận đấu gần đây, làm dấy lên nghi vấn cô đến cổ vũ cho Mbappe. Điều khiến người hâm mộ tò mò là việc người đẹp này từng có mối quan hệ tình cảm với Asencio, một cầu thủ khác thuộc biên chế Real Madrid. Điều có thể tạo ra những câu chuyện hậu trường thú vị trong phòng thay đồ.

Hiện tại, cả Mbappe và Maria đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, sự trùng hợp từ mạng xã hội cho tới những lần xuất hiện công khai khiến dư luận tin rằng tiền đạo của Real Madrid đang có tình yêu mới.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.