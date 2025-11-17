Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc liên tiếp với Real Madrid

Real Madrid tiếp tục nhận tin xấu khi trung vệ Dean Huijsen phải rời tuyển Tây Ban Nha do đau cơ, làm dấy lên lo ngại về khả năng tái phát chấn thương cơ dép.

Real liên tục nhận tin không vui về tình hình lực lượng.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha xác nhận Jorrel Hato Huijsen không đủ thể lực thi đấu và được trả về Real Madrid để kiểm tra chuyên sâu. Trung vệ 19 tuổi vắng mặt trong trận Tây Ban Nha thắng Georgia 4-0 hôm 16/11. Sau khi đội ngũ y tế "La Roja" đánh giá chi tiết, anh được yêu cầu ngừng tập luyện ngay lập tức.

Huijsen trở lại trung tâm Valdebebas, nơi Real Madrid sẽ tiến hành loạt xét nghiệm để xác định đây là chấn thương mới hay tái phát vấn đề cũ ở bắp chân. Anh chắc chắn không góp mặt trong trận Tây Ban Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/11.

Rắc rối đến đúng lúc nhạy cảm. Chỉ tháng trước, Huijsen cũng bị trả về Madrid với cùng vấn đề và chỉ kịp bình phục để đá trận El Clasico. Nguy cơ tái phát khiến Real đặc biệt thận trọng, bởi chấn thương này từng khiến anh bỏ lỡ các trận gặp Getafe và Juventus.

Tình hình càng đáng lo khi Huijsen không phải trường hợp duy nhất rời đội tuyển vì vấn đề thể lực. Kylian Mbappe gặp viêm mắt cá phải, còn Eduardo Camavinga dính khó chịu ở gân kheo và không thể tập luyện cùng tuyển Pháp suốt tuần qua. Cả hai đã được trả về Real sớm hơn dự kiến.

Real kỳ vọng Mbappe và Camavinga có thể bình phục cho trận gặp Elche ngày 23/11. Riêng Huijsen cần chờ kết luận trong 72 giờ tới. Nếu trung vệ trẻ không thể trở lại, HLV Xabi Alonso buộc phải tiếp tục tin dùng bộ đôi Eder Militao – Raul Asensio trong chuỗi trận quan trọng trước mắt, gồm cuộc tiếp đón Olympiacos ngày 26/11 và cuộc chạm trán Girona ngày 30/11.

