Cú bẻ lái của Klopp

Jurgen Klopp xác nhận sẽ trở thành bình luận viên ở World Cup 2026, đánh dấu màn tái xuất đặc biệt sau hơn một năm rời Liverpool.

Kể từ khi chia tay Anfield cuối mùa 2023/24, Klopp liên tục được đồn đoán dẫn dắt nhiều đội bóng lớn. Thậm chí, việc ông được Red Bull bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Bóng đá Toàn cầu càng khiến tương lai thêm mơ hồ. Có thời điểm, nhà cầm quân người Đức còn thừa nhận: "Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại băng ghế chỉ đạo".

Thế nhưng trong đoạn video mới đăng tải trên mạng xã hội, Klopp khiến người hâm mộ đứng tim khi mở đầu bằng màn gợi ý tái xuất bất ngờ: "Trở lại đường pitch ư? Tôi từng nghĩ mình sẽ không làm vậy nữa. Nhưng cảm giác lại trỗi dậy, mùi cỏ, không khí nóng bỏng trong sân, tiếng khán đài…".

Đoạn cao trào khiến nhiều người tưởng Klopp chuẩn bị thông báo nhận lời dẫn dắt một đội tuyển hoặc CLB lớn. Nhưng ngay sau đó, cựu thuyền trưởng Liverpool bẻ lái: "Ồ, không phải với tư cách HLV. Tôi sẽ trở thành chuyên gia phân tích của Magenta TV tại World Cup 2026".

Điều thú vị là trước đó Klopp được xem như ứng viên hoàn hảo cho ghế HLV tuyển Đức. Nhưng cuối cùng, ông chọn đứng ngoài để theo dõi Julian Nagelsmann dẫn dắt "Die Mannschaft" ở kỳ World Cup trải dài trên ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico.

Từng là biểu tượng ở Dortmund và Liverpool, Klopp vẫn chưa nói lời chia tay hoàn toàn với bóng đá, chỉ là theo một cách nhẹ nhàng, thong dong hơn. Người hâm mộ có lẽ phải chờ thêm một thời gian trước khi biết cái rung cảm bên đường pitch mà Kloppp mô tả có thực sự đưa ông trở lại băng ghế chỉ đạo hay không.

