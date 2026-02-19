Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ xe 'khóa đuôi', thách thức 'đỗ đến mai'

Lãnh đạo phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, công an đã mời tài xế ôtô đỗ xe 'khóa đuôi', thách thức người dân trên đường Quang Lĩnh lên làm việc để xác minh, xử lý.

Sáng 19/2, trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngay khi sự việc diễn ra công an mời tài xế ôtô Toyota Yaris đỗ xe trong ngõ nhỏ, chắn lối đi của xe khác còn tỏ thái độ thách thức - đến làm việc.

Trước đó, ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi ôtô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một xe ôtô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà ngoại.

Xe ôtô đỗ chắn hết lối đi của các xe khác gây bức xúc dư luận

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ôtô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể di chuyển.

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đậu xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cử lực lượng đến hiện trường và yêu cầu giải tỏa, người đàn ông mới điều khiển xe ôtô rời đi.

Đoạn video đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi đỗ xe thiếu ý thức, gây cản trở giao thông và có thái độ thách thức, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.