Công an thông tin vụ người đàn ông bị đánh gục trước Gold Coast

Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ người đàn ông bị đánh gục trước trung tâm Gold Coast Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe và đón trả khách.

Ngày 29/1, Công an phường Nha Trang thông tin về vụ ẩu đả xảy ra trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang, số 1 đường Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 27/1, ông Nguyễn Thiết Minh (tài xế xe dịch vụ Grab) nhận cuốc xe đón khách tại sảnh khách sạn Gold Coast. Tuy nhiên, khi ông đến nơi, khách hủy chuyến. Ông Minh điều khiển ôtô Mitsubishi màu trắng đậu tạm dưới lòng đường, đối diện số 6 Trần Hưng Đạo để chờ cuốc xe khác.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trước Trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này, một nhóm khoảng 4-5 thanh niên mặc đồng phục hãng taxi Xanh SM (trong đó có một người tên Tân) tiếp cận, yêu cầu ông Minh di chuyển xe ra khỏi khu vực. Do không đồng ý, 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát. Hậu quả, ông Minh bị choáng váng, ngã xuống đường. Nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại đã đưa ông vào vỉa hè, sau đó gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa điều trị.

Qua xác minh, Công an phường Nha Trang xác định người trực tiếp gây thương tích cho ông Minh là Trần Kim Tân (SN 1988, ở phường Tây Nha Trang, hiện là nhân viên Công ty Xanh SM) được phân công quản lý, điều tiết taxi tại khu vực trước sảnh Gold Coast, nơi công ty có hợp đồng bãi đỗ xe với tòa nhà.

Đối chiếu lời khai các bên, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ xe và đón trả khách tại khu vực trước sảnh trung tâm thương mại. Cả hai bên đều thừa nhận có hành vi xô xát, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh địa phương.

Hiện Công an phường Nha Trang tiếp tục điều tra, trích xuất dữ liệu camera tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Như báo Tiền Phong phản ánh, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây ghi lại cảnh 2 người đàn ông cãi vã rồi lao vào ẩu đả. Trong clip, một người mặc áo đồng phục màu xanh liên tiếp đánh người đàn ông mặc áo trắng khiến nạn nhân gục xuống. Nhiều người mặc đồng phục taxi đã can ngăn, sự việc mới dừng lại. Vụ việc xảy ra trên tuyến phố đông đúc, nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước qua lại, mua sắm.