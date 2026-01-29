Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mâu thuẫn sinh hoạt, em bóp cổ anh ruột tử vong

  • Thứ năm, 29/1/2026 22:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ mâu thuẫn trong lúc sinh hoạt ở nhà, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Châu Đốc (tỉnh An Giang). Nghi phạm là em ruột của nạn nhân, đã bị công an tạm giữ.

Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Dũng (SN 1972, trú phường Châu Đốc) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hoàng Dũng và hiện trường án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Dũng là em ruột ông H.Đ. (SN 1968), cả hai sống chung nhà. Tối 23/1, trong sinh hoạt, giữa hai anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát. Trong lúc giằng co, ông H.Đ. đấm và dùng chổi đánh vào mặt Dũng.

Bị đánh, Dũng đánh lại làm ông Đ. ngã xuống sàn nhà, sau đó Dũng ngồi đè lên người anh và dùng hai tay bóp cổ cho đến khi ông Đ. bất động. Khi phát hiện anh trai đã tử vong Dũng mới buông tay.

Nghe tiếng động, hàng xóm chạy sang can ngăn thì phát hiện ông Đ. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.

Nhật Huy/Tiền Phong

