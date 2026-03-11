Chiêu nhận tiền gỡ vướng cho 'ông trùm' thực phẩm chức năng giả

Khi các lô hàng nguyên liệu thực phẩm chưa được thông quan do "vướng" thủ tục, "ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA) liên hệ, gặp gỡ và thỏa thuận chi tiền tỷ để được giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả; đưa, nhận hối lộ và cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty Dược phẩm Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA, viết tắt là Công ty MediUSA) bị đề nghị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó tổ trưởng Ban giám sát quản lý về Hải quan, trước đây là Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan), bị can Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan) và bị can Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị truy tố về "Nhận hối lộ".

Bị can Nguyễn Thế Việt (bên trái) và "ông trùm" thực phẩm chức năng giả.

Trước vụ án này, bị can Nguyễn Hữu Tuân từng có tiền án về tội "Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép" năm 2004.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, để chủ động nguồn nguyên liệu cho 2 Nhà máy MediPhar và MediUSA sản xuất thực phẩm chức năng, Nguyễn Năng Mạnh sử dụng Công ty Hùng Phương mở Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc).

Khi Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm, có chất Chondroitin Sulfate Sodium là nguyên liệu sản xuất thuốc theo quy định tại Danh mục 07, Thông tư 06/2018/TT-BT cần được Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn, thống nhất về đến cảng Hải Phòng nhưng chưa được thông quan.

Trước "vướng mắc" xảy ra, "ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh đã gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất với bị can Nguyễn Hữu Tuân và về việc Công ty Hùng Phương sẽ chi tiền cho cán bộ hải quan tổng số 1,5 tỷ đồng để được thông quan 4 lô hàng nêu trên. Tuy nhiên, bị can Tuân chỉ báo với cấp trên số tiền Công ty Hùng Phương chi là 800 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, thống nhất và nhận trước số tiền 300 triệu đồng của Nguyễn Năng Mạnh, các bị can Việt và Tuân hướng dẫn Mạnh sửa văn bản kiến nghị của Công ty Hùng Phương chỉ nêu vướng mắc về chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Cùng với đó, bị can Việt liên hệ, trao đổi với bị can Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược) về vướng mắc khi thông quan và sau đó ký văn bản đề nghị Cục Quản lý dược hướng dẫn chính sách nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thực phẩm có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Sau nhiều ngày, Cục Quản lý dược chưa trả lời văn bản, cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Nguyễn Thế Việt nhờ một người tự nhận là người của Công ty Hùng Phương đến gặp và đưa 50 triệu đồng cho bị can Chiến và nhờ tham mưu để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời.

Căn cứ nội dung văn bản trả lời của Cục Quản lý dược, Việt đã ký văn bản trả lời gửi Công ty Hùng Phương. Bị can Tuân cầm 1 bản chính của văn bản này đến làm việc với Công ty Hùng Phương và nhận 1,2 tỷ đồng còn lại.

Sau khi nhận tiền, Tuân đưa cho Việt 400 triệu đồng. Còn 100 triệu đồng, cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan nói là tiền công của cấp dưới Tuân.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra xác định hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng của nhóm bị can Việt, Chiến, Tuân đã phạm vào tội "Nhận hối lộ". Trong đó, bị can Việt đã nhận hối lộ số tiền 800 triệu đồng, Tuân nhận hối lộ số tiền 1,5 tỷ đồng và cựu Trưởng phòng của Cục Quản lý được nhận hối lộ 50 triệu đồng.