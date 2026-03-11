Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định khoảng 10h18 ngày 6/3, Phạm Thanh Bình (SN 2000, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh làm cho cây cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Công an kiểm tra hiện trường vụ va chạm.

Vụ tai nạn khiến ngành đường sắt buộc phải dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Đặc biệt vụ việc gây ảnh hưởng lớn đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Từ kết quả thu thập bước đầu, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" để tiếp tục điều tra, làm rõ.