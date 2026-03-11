Lĩnh 9 năm tù vì đâm bạn học tử vong sau khi hẹn đi chơi không được

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Kh. (15 tuổi, ở Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, nạn nhân Vũ Minh K. (15 tuổi) và bị cáo Kh. là bạn học cùng trường THCS.

Chiều 25/10/2025, khi Kh. đang ở nhà thì K. nhắn tin rủ đi chơi. Do Kh. không đi được, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn và hẹn gặp nhau tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nội Bài để giải quyết.

Ảnh: Minh họa.

Tối cùng ngày, Kh. lấy xe máy của mẹ, trong cốp xe có sẵn một con dao, rồi điều khiển xe đến điểm hẹn gặp K. Khi gặp nhau, 2 bên tiếp tục mắng chửi, bất ngờ Kh. dùng dao đâm K. nhiều nhát vào tay và lưng.

Bị đâm, nạn nhân K. bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, K. tử vong do mất máu cấp.

Bị cáo Kh. sau khi gây án cất dao vào cốp xe rồi về nhà. Hôm sau, thiếu niên này đến cơ quan công an đầu thú.