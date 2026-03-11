Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Lĩnh 9 năm tù vì đâm bạn học tử vong sau khi hẹn đi chơi không được

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Kh. (15 tuổi, ở Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, nạn nhân Vũ Minh K. (15 tuổi) và bị cáo Kh. là bạn học cùng trường THCS.

Chiều 25/10/2025, khi Kh. đang ở nhà thì K. nhắn tin rủ đi chơi. Do Kh. không đi được, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn và hẹn gặp nhau tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nội Bài để giải quyết.

Linh 9 nam tu, vi dam ban hoc anh 1

Ảnh: Minh họa.

Tối cùng ngày, Kh. lấy xe máy của mẹ, trong cốp xe có sẵn một con dao, rồi điều khiển xe đến điểm hẹn gặp K. Khi gặp nhau, 2 bên tiếp tục mắng chửi, bất ngờ Kh. dùng dao đâm K. nhiều nhát vào tay và lưng.

Bị đâm, nạn nhân K. bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, K. tử vong do mất máu cấp.

Bị cáo Kh. sau khi gây án cất dao vào cốp xe rồi về nhà. Hôm sau, thiếu niên này đến cơ quan công an đầu thú.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/linh-9-nam-tu-vi-dam-ban-hoc-tu-vong-sau-khi-hen-di-choi-khong-duoc-post1826348.tpo

Hoàng An/Tiền Phong

Lĩnh 9 năm tù vì đâm bạn học Hà Nội Lĩnh 9 năm tù vì đâm bạn học

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý