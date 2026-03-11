Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phạt tù nhiều bị cáo trong vụ hỗn chiến tại Lan Anh Club

  • Thứ tư, 11/3/2026 09:40 (GMT+7)
  • 44 phút trước

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thế Anh, Phạm Thị Thanh Trang cùng đồng phạm về các tội danh "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, rạng sáng 28/2/2025, tại khu vực phía sau quán karaoke Lan Anh Club, thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh, do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập, sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%.

Lan Anh Club, Chu Lan Anh Club, NV Lan Anh Club, Gdoc Lan Anh Club, QL Lan Anh Club anh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện vai trò, mức độ tham gia phạm tội, nhân thân, độ tuổi của từng bị cáo, đồng thời cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Lan Anh Club, Chu Lan Anh Club, NV Lan Anh Club, Gdoc Lan Anh Club, QL Lan Anh Club anh 2

Lan Anh Club (đường Trần Phú, Thành Sen) gần nơi xảy ra sự việc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thế Anh 20 năm 9 tháng tù; bị cáo Phạm Thị Thanh Trang 8 năm tù cùng về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đối với các bị cáo còn lại, Tòa tuyên phạt các mức án từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án là 597 tháng, tương đương 49 năm 9 tháng, trong đó 579 tháng tù giam và 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây mất an ninh trật tự. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế hành vi, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

https://congan.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/an-ninh-trat-tu/50-nam-tu-cho-cac-doi-tuong-trong-vu-hon-chien-tai-lan-anh-club-1773191339.caht

Đức Quang/Công an Hà Tĩnh

Lan Anh Club Chủ Lan Anh Club NV Lan Anh Club Gđốc Lan Anh Club QL Lan Anh Club Hà Tĩnh Lan Anh Club Chủ Lan Anh Club NV Lan Anh Club Gđốc Lan Anh Club QL Lan Anh Club

    Đọc tiếp

    Khoi to vu tau Thanh Dat 86 tong hong cau Ghenh hinh anh

    Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh

    4 giờ trước 06:38 11/3/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh.

    Chieu nhan tien go vuong cho 'ong trum' thuc pham chuc nang gia hinh anh

    Chiêu nhận tiền gỡ vướng cho 'ông trùm' thực phẩm chức năng giả

    1 giờ trước 08:56 11/3/2026

    0

    Khi các lô hàng nguyên liệu thực phẩm chưa được thông quan do "vướng" thủ tục, "ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA) liên hệ, gặp gỡ và thỏa thuận chi tiền tỷ để được giải quyết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý