Phạt tù nhiều bị cáo trong vụ hỗn chiến tại Lan Anh Club

TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thế Anh, Phạm Thị Thanh Trang cùng đồng phạm về các tội danh "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, rạng sáng 28/2/2025, tại khu vực phía sau quán karaoke Lan Anh Club, thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh, do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên với 17 đối tượng đã tụ tập, sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong do mất máu cấp, 1 người khác bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, manh động, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện vai trò, mức độ tham gia phạm tội, nhân thân, độ tuổi của từng bị cáo, đồng thời cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Lan Anh Club (đường Trần Phú, Thành Sen) gần nơi xảy ra sự việc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thế Anh 20 năm 9 tháng tù; bị cáo Phạm Thị Thanh Trang 8 năm tù cùng về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đối với các bị cáo còn lại, Tòa tuyên phạt các mức án từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án là 597 tháng, tương đương 49 năm 9 tháng, trong đó 579 tháng tù giam và 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây mất an ninh trật tự. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiềm chế hành vi, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.