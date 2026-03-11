Bắt người đàn ông cho vay nặng lãi lên đến 182%/năm

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Trọng Dũng (SN 1988, trú tại phường Giảng Võ, hiện ở xã Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) phát hiện đối tượng Nguyễn Trọng Dũng có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Thường Tín khẩn trương tổ chức xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Ngày 9/3/2026, Công an xã Thường Tín tiến hành mời Nguyễn Trọng Dũng lên làm việc. Đối tượng đã đầu thú, khai nhận hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của bản thân.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dũng.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Từ cuối năm 2023, Dũng tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Gã hoạt động cho vay tự phát.

Trước khi cho khách vay tiền, Dũng sẽ tìm hiểu về khả năng tài chính cũng như công việc của từng người từ đó tùy từng khách khác nhau Dũng sẽ lấy mức lãi suất khác nhau. Khách không phải viết giấy vay tiền, không phải thế chấp tài sản gì.

Đến kỳ đóng lãi, Dũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin để nhắc khách đóng lãi. Khách có thể vay tiền hoặc đóng lãi hàng tháng thông qua hình thức giao dịch qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt.

Tài liệu lực lượng Cảnh sát hình sự Công an xã Thường Tín thu thập cho thấy, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026, Dũng đã cho nhiều khách vay tiền với lãi suất cao, 3.300-5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 121.7- 182,5%/1 năm. Tổng số tiền Dũng cho vay là 745 triệu đồng và đã thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu hồ sơ, ngày 9/3, Công an xã Thường Tín đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Dũng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.

Công an xã Thường Tín đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ hành vi của Nguyễn Trọng Dũng và những người liên quan.