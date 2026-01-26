Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra trên địa bàn xã Cam Lộ; đồng thời khởi tố 09 bị can trong tổng số 22 đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 23/9, Công an xã Cam Lộ tiếp nhận tin báo của bà Hoàng Thị B. (trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) về việc con trai là Hoàng Chí Tường (SN 2009) bị một người đánh gây thương tích tại thôn Phan Xá Phường (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ án được công an đưa đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai. Ảnh: Công an Quảng Trị.

Quá trình điều tra xác định, việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa 2 nhóm thanh thiếu niên ở khu vực Cùa và Phan Xá Phường. Tối 22/9, nhóm người tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như gậy sắt, dao phóng, ba chỉa, búa, ná bắn bi sắt… để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố Lê Bảo Thiên (2009) và Võ Nhật Tân (2005) về các tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự; 7 bị can khác gồm Võ Văn Nam (2004), Nguyễn Trung Kỳ (2004), Nguyễn Hữu Nghĩa (2007), Nguyễn Lâm Bảo (2008), Nguyễn Văn Tuấn (2008), Lê Văn Từ (2006) và Hoàng Chí Tường (2009) bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trong số 9 thanh thiếu niên bị khởi tố, cơ quan chức năng thực hiện áp dụng bắt tạm giam là Võ Nhật Tân và Võ Văn Nam; 1 người đang bị tạm giam để điều tra trong 1 vụ án khác là Lê Văn Từ; 6 bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, 13/22 còn lại của vụ án, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.