Công an đi từng nhà kêu gọi người dân tố giác nghi phạm cướp ngân hàng

Lực lượng công an các phường, xã của tỉnh Gia Lai đang nỗ lực điều tra, gửi thư kêu gọi và phát phiếu tố giác tội phạm đến từng người dân, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ cướp ngân hàng táo tợn.

Những ngày này, lực lượng công an các phường, xã và đơn vị chức năng khác đang nỗ lực điều tra, gửi thư kêu gọi và phát phiếu tố giác tội phạm đến từng người dân, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào chiều 19/1.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn dân tố giác tội phạm liên quan đến 2 đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank.

Công an tỉnh Gia Lai xác định vụ 2 đối tượng cướp khoảng 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá là đặc biệt nghiêm trọng. Hiện Công an tỉnh đã xác định được những thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản nêu trên.

Các đối tượng có đặc điểm, mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab, sử dụng môtô exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12, mang theo balo màu xanh và sử dụng vật dụng giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm, chung tay đấu tranh, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, làm việc tại Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nói riêng và toàn thể nhân dân địa phương nói chung nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng, tang vật, phương tiện có biểu hiện nghi vấn cho cơ quan chức năng để xác minh, bắt giữ, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân không bao che, tiếp tay cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ cướp tài sản, đồng thời cung cấp thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện che giấu, hỗ trợ, làm ngơ để các đối tượng cướp tài sản có điều kiện lẩn trốn.

Những cá nhân, tổ chức không tố giác tội phạm, bao che, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm về tội che giấu hoặc không tố giác tội theo quy định.

Ván gỗ được các đối tượng sử dụng để che, đậy chiếc xe máy sử dụng trong vụ cướp.

Vì cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc và xã hội lành mạnh, Công an tỉnh Gia Lai rất mong nhận được sự hưởng ứng, chung tay, góp sức của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết tại một mương cạn trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1-313.12 mà 2 đối tượng cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2 m, sâu hơn 1 m. Để che hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,2x1 m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông ba lá. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang. Mở rộng hiện trường khoảng 4,7 km, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Công an tỉnh Gia Lai xác định, trong vụ án này có một đối tượng nam giới 18-40 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam. Đối tượng còn lại cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.