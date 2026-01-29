Làm rõ nghi vấn sản xuất, tiêu thụ hơn 7 tấn cà phê giả tại Lâm Đồng

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi nghi sản xuất cà phê giả để đưa ra thị trường trong bối cảnh giá cà phê đang ở mức cao.

Trước đó, ngày 27/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra ôtô tải mang biển số 48C-093.73 do Trương Thành Tín (SN 1999, trú phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, có dấu hiệu vận chuyển hàng giả. Thời điểm này, trên xe còn có Nguyễn Đức Lâm (SN 2000) và Trần Đức Lương (SN 1999).

Công an thu giữ sản phẩm cà phê nghi bị làm giả.

Lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô có 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng khối lượng khoảng 528 kg. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Mở rộng xác minh, cơ quan Công an kiểm tra cơ sở sản xuất do ông Lương Viết Kiểm làm đại diện theo pháp luật, đặt tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Ông Kiểm thừa nhận số cà phê bị thu giữ trên xe tải là sản phẩm do cơ sở này sản xuất.

Sản phẩm cà phê nghi bị làm giả chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại, tổng khối lượng hơn 4,1 tấn cùng hơn 3 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Bước đầu, đại diện cơ sở khai nhận đã chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá rẻ nhằm thu lợi.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.