Cục Cảnh sát hình sự phá ổ bạc, tạm giữ 59 đối tượng

Đây là tụ điểm do các đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự hoạt động với quy mô lớn, thu hút hàng trăm đối tượng tham gia gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và mất ANTT tại địa phương.

Thực hiện Điện số 130 của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 64 của Cục Cục Cảnh sát hình sự về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, các lễ hội đầu năm của đất nước, qua công tác quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tụ điểm do các đối tượng hình sự cộm cán, có tiền án tiền sự hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại các tỉnh miền Tây, hàng ngày thu hút hàng trăm đối tượng đến đánh bạc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và mất tình hình ANTT tại địa phương.

Đối tượng cầm đầu Trần Quang Tùng tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ để triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc nêu trên.

Sau một thời gian ngắn, Cục Cảnh sát hình sự đã dựng nhân thân, lai lịch, chủ động nắm di biến động, xác định địa điểm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại nhà kho trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, phê duyệt kế hoạch triệt phá, ngày 24/1, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt quả tang các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại ấp Phước Xuân, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, kết quả đã phát hiện 135 đối tượng; thu giữ 734 triệu đồng, 61 con gà đá, 115 điện thoại, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bát đĩa, 32 xe máy, 8 ôtô và nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu.

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Theo đó, đầu tháng 1/2026, các đối tượng Trần Quang Tùng và Huỳnh Văn Thọ bắt đầu tổ chức đá gà và lắc tài xỉu tại nhà kho thuộc ấp Phước Xuân (Phú Túc) để khách tham gia đặt cược thắng, thua bằng tiền.

Thông qua hình thức tổ chức đá gà, các đối tượng Tùng, Thọ thu tiền xâu. Khi tổ chức, 2 đối tượng này đã thuê các đối tượng điều hành nhiều phần công việc khác nhau...

Đối với hình thức tổ chức lắc tài xỉu, các đối tượng Tùng, Thọ thu tiền xâu mỗi khi nhà cái xóc đĩa ra bão...

Khi tổ chức, 2 đối tượng cũng bỏ tiền ra thuê các đối tượng khác làm công việc làm cái, trực tiếp xóc đĩa, được trả công tuỳ theo tiền thu lợi từ tiền bão...

Khoảng 10h ngày 24/1, sau khi các đối tượng tổ chức lắc tài xỉu cho các con bạc tham gia đặt cược để cùng đánh bạc với bên đủ tiền, thì bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang.

Các đối tượng và tang vật thu giữ.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đã áp dụng biện pháp tạm giữ đối với 22 đối tượng tổ chức đánh bạc và 37 đối tượng đánh bạc để củng cố tài liệu chứng cứ, khởi tố điều tra vụ án theo quy định. Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh ghi lời khai, phân loại xử lý triệt các đối tượng khác theo quy định pháp luật.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là tụ điểm do các đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự hoạt động với quy mô lớn, thu hút hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc dưới cả hai hình thức đá gà, lắc tài xỉu.

Đến nay, tụ điểm trên đã được triệt phá thành công, bắt giữ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng khác có liên quan, góp phần đảm bảo ANTT tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của CBCS Cục Cảnh sát hình sự chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.