Làm giả 93 phiếu đóng tiền hụi, chiếm đoạt trên 660 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.

Theo điều tra, Trang tham gia nhiều dây hụi ngày do bà L.H.T. (ngụ địa phương) làm chủ. Do nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng trả nợ, đóng tiền hụi cho bà T., Trang làm giả 93 phiếu chuyển tiền từ tài khoản của Trang sang tài khoản của bà T. (chủ hụi), với số tiền trên 660 triệu đồng.

Đối tượng Trang (áo trắng) tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trang cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương. Vụ việc được cơ quan Công an điều tra mở rộng.