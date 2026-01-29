Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Làm giả 93 phiếu đóng tiền hụi, chiếm đoạt trên 660 triệu đồng

  Thứ năm, 29/1/2026 11:07 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Thu Trang (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức làm giả phiếu chuyển khoản đóng tiền hụi.

Theo điều tra, Trang tham gia nhiều dây hụi ngày do bà L.H.T. (ngụ địa phương) làm chủ. Do nợ tiền của nhiều người, không còn khả năng trả nợ, đóng tiền hụi cho bà T., Trang làm giả 93 phiếu chuyển tiền từ tài khoản của Trang sang tài khoản của bà T. (chủ hụi), với số tiền trên 660 triệu đồng.

Đối tượng Trang (áo trắng) tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trang cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương. Vụ việc được cơ quan Công an điều tra mở rộng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

Văn Đức/Công an nhân dân

