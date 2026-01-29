Nữ cựu giám đốc bệnh viện nhắn số tài khoản để nhận tiền hối lộ

TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP LanQ và hàng loạt cơ sở y tế đông y liên quan.

Trong vụ án, các bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm), Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty LanQ) cùng 21 bị cáo khác lần lượt bị xét xử về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" với số tiền đã nhận là hơn 10 tỷ đồng . Có 17 bị cáo khác là cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, cơ sở y tế cùng bị xét xử về tội danh này.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo buộc, bị cáo Hương là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên.

Để không bị gây khó khăn trong quá trình bán thuốc bệnh viện, bị cáo Phạm Văn Cách đã thỏa thuận chi "hoa hồng" cho bị cáo Hương 10-30% mỗi hóa đơn mua bán. Bị cáo Hương nhận tổng 17 lần, đều qua chuyển khoản, lần ít nhất 5 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn 1 tỷ đồng . Các lần còn lại dao động khoảng 500-700 triệu đồng mỗi lần.

Tại tòa, bị cáo Hương nói quá trình đấu thầu công khai minh bạch, không biết công ty Sơn Lâm là ai. Đến khi họ trúng thầu, quá trình mua bán thuốc, bị cáo Cách đến thăm và đặt vấn đề, hứa hẹn rằng sẽ có quà cảm ơn.

Khi đó bà Hương nói rằng "không câu nệ chuyện đó, miễn là các ông bán thuốc tốt cho viện". Tuy nhiên, khi người của Công ty Sơn Lâm gọi điện báo sẽ gửi quà, bị cáo Hương vẫn chủ động nhắn cho họ số tài khoản ngân hàng.

Trả lời câu hỏi "đây là quà gì" của chủ tọa phiên tòa, bị cáo Hương trình bày hoàn cảnh khó khăn của đơn vị tự chủ tài chính, trụ sở xuống cấp nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc... và nghĩ công ty bán được hàng thì gửi quà cân đối cho viện.

Mặc dù có lần nhận tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng / lần, cựu giám đốc bệnh viện vẫn khẳng định đây là quà, quà chi chung cho bệnh viện chứ không hưởng riêng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại tòa.

Chủ tọa phiên tòa gọi bị cáo Phạm Văn Cách lên đối chất. Bị cáo Cách khai đây là tiền hoa hồng. Bị cáo chi tiền cho bà Hương với mục đích không bị gây khó dễ, khi giao nhận thuốc, thanh toán thuận lợi, không bỗng dưng mang tiền cho ai mà không có mục đích gì.

Trước lời khai của chủ doanh nghiệp, bị cáo Hương vẫn khẳng định suốt quá trình mua bán, chưa bao gờ gây khó khăn cho Công ty Sơn Lâm. "Nếu bị cáo nhận thức là quà trong sáng thì sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình mà phải gửi nhờ qua tài khoản em gái?", chủ tọa phiên tòa chất vấn.

Bị cáo Hương giải trình, do "em gái làm ngân hàng" nên nhờ em gái rút tiền mặt ra chi tiêu cho bệnh viện cho tiện.

"Vậy tại sao trong nội dung chuyển khoản, Công ty Sơn Lâm không ghi là gửi quà mà lại phải ghi là "đặt cọc, cọc mua đất"?, chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn.

Bị cáo Hương lúng túng, im lặng và sau đó nói rằng khi Công ty Sơn Lâm đưa cho bị cáo thì cũng không nói là tiền quà hay là tiền phần trăm hoa hồng, bị cáo không chủ động.

Tuy nhiên, bị cáo Hương cũng thừa nhận đã nhận tiền phần trăm hoa hồng, đã biết sai, nhận thức đó là tiền hối lộ, không phải quà.

Về việc sử dụng số tiền đã nhận, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên khai chỉ "giữ hộ" bệnh viện để chi cho công việc chung, đó là "nguồn xã hội hóa" phục vụ xây mới bệnh viện cũ kỹ lâu năm đang quá tải, quy mô chỉ 100 giường.

"Bị cáo cầm tiền mang tính chất là giữ hộ cơ quan thôi. Tôi biết là cũng đã sai nhưng mà cũng không biết làm thế nào", bị cáo nói.

Ngoài ra, tiền này chi vào dự án xây dựng lại nhà xe, căng tin bệnh viện. Các khoản này được ghi chép theo dõi chặt chẽ. Có một số khoản không thể lấy hóa đơn chứng từ như đi làm từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, các chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm, công tác đào tạo khoa học kỹ thuật hoặc sửa chữa trang thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Trương Thị Thu Hương đã nộp lại 6 tỷ đồng .