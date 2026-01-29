Khởi tố vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa lớn nhất tại Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hữu Duy (SN 2003, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại đường Trường Chinh, phường Cẩm Lệ, phát hiện Đỗ Hữu Duy đang trực tiếp phân chia cần sa với khối lượng gần 8kg để chuẩn bị tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra khu vực phía sau căn nhà, lực lượng Công an phát hiện 51 cây cần sa đang được nuôi trồng trong không gian kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước và các thiết bị kỹ thuật nhằm phục vụ việc chăm sóc, phát triển cây cần sa. Mở rộng đấu tranh, Duy khai nhận ngoài địa điểm trên còn thuê thêm một căn nhà khác để tổ chức trồng cần sa.

Số tang vật cây cần sa được phát hiện.

Tiếp đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra căn nhà tại đường Cách mạng tháng Tám, phường Cẩm Lệ, phát hiện nhiều vật tư, phương tiện chuyên dụng phục vụ việc trồng cần sa, đồng thời phát hiện thêm 40 cây cần sa với nhiều kích cỡ khác nhau đang được trồng trong phòng kín, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng và điều hòa hoạt động liên tục 24/24h.

Duy khai nhận từ đầu tháng 6/2025 đã nảy sinh ý định trồng cần sa để bán kiếm lời. Thông qua mạng xã hội Telegram, Duy mua hạt giống, tổ chức trồng, chiết tách, thu hoạch và nhiều lần mua bán cần sa với tổng số tiền giao dịch khoảng 112 triệu đồng.

Đây là vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa có quy mô lớn nhất từng được phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng. Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn đã góp phần quan trọng phòng ngừa nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy, giữ vững ANTT trong thời điểm thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, tiến tới TP Đà Nẵng không ma túy.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.