Những cựu lãnh đạo nào nhận hối lộ trong vụ tuồn thuốc vào bệnh viện?

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, qua đó để các công ty dược "tuồn" thuốc vào bệnh viện.

Ngoài bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền hơn 47 tỷ đồng , bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng , bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) nhân hối lộ 700 triệu đồng, bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ 4,1 tỷ đồng .

Tại phần thẩm vấn chiều 28/1, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác là cựu lãnh đạo một số bệnh viện y dược cổ truyền về hành vi nhận hối lộ của các công ty dược.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng .

Bị cáo Cao Hữu Hạng (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 188 triệu đồng.

Bị cáo Võ Thị Kim Loan (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 940 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh (cựu cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên, sau này là Phó trưởng Khoa Dược Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 626 triệu đồng.

Bị cáo Quách Thị Lịch (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 507 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bị cáo Vũ Thị Ngát (cựu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 476 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Kim Động cũ, tỉnh Hưng Yên) nhận hối lộ hơn 287 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nhận hối lộ hơn 277 triệu đồng.

Bị cáo Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 136 triệu đồng.

Bị cáo Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định cũ) nhận hối lộ hơn 159 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Thanh, cựu cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên.

Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó trưởng Khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền - phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum cũ) nhận hối lộ hơn 139 triệu đồng.

Trả lời thẩm vấn trước Hội đồng xét xử, các bị cáo trên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định, nhưng vẫn đưa ra những lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình.

Lý do chung mà các bị cáo đưa ra là, không ép doanh nghiệp phải "cắt phế", "hoa hồng", mà chỉ gợi ý để các doanh nghiệp đóng góp vào công việc chung của bệnh viện.

Hai bị cáo Phạm Văn Cách (Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Sơn Lâm) và bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Tổng giám đốc Công ty Y dược LanQ) nhiều lần được chủ tọa yêu cầu đối chất với các bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ để làm rõ số tiền các bị cáo nhận từ doanh nghiệp là tiền gì?

Hai bị cáo Cách và Quyền đều giải thích rõ, lý do nhiều lần đưa hối lộ cho các bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế để không bị gây khó dễ khi giao nhận thuốc, thanh toán thuận lợi. Bị cáo Cách còn nhiều lần nhấn mạnh "Không có ai tự nhiên mang tiền cho người khác mà không có mục đích".