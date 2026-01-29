Giấu 6 khối pháo nổ trong bao tải mang về đốt

Công an phường Long Biên (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, qua đó thể hiện quyết tâm đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm bình yên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Long Biên đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Chu Xuân Hiếu cùng tang vật.

Ngày 22/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Công an phường Long Biên đã phát hiện nam thanh niên điều khiển môtô Honda Wave màu trắng cùng 6 khối pháo hoa nổ (bọc giấy màu vàng, có chữ nước ngoài) được cất giấu trong bao tải tại khu vực ngõ 17 Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Danh tính đối tượng được xác định là Chu Xuân Hiếu (SN 2005; trú tại xã Văn Giang, Hưng Yên). Kết quả giám định số tang vật thu được là 8,34 kg pháo nổ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số pháo trên về để sử dụng.

Tang vật 6 khối pháo hoa nổ bị thu giữ.

Hiện Công an phường Long Biên củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là những mặt hàng bị nghiêm cấm; mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp tay, không sử dụng pháo nổ trái phép; chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để giữ gìn bình yên địa bàn, đón Tết an toàn, văn minh.