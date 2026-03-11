Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nổ' là Cảnh sát hình sự để lừa đảo 'chạy việc'

  • Thứ tư, 11/3/2026 14:15 (GMT+7)
Nguyễn Hữu Hiệp đưa ra thông tin gian dối về bản thân công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, có thể "chạy" việc vào ngành Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1983, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Hữu Hiệp tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2020, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Hữu Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối về bản thân tên Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, có khả năng xin được cho con trai của ông Đ.T.D (SN 1966, trú tại tổ 7, khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) vào lực lượng Công an, nhận số tiền 700 triệu đồng từ ông D để lo công việc rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, ngày 17/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Bản kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Hiệp theo tội danh đã khởi tố.

