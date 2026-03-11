Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng

  • Thứ tư, 11/3/2026 11:17 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Lợi dụng sự tin tưởng của đồng nghiệp cùng làm trong ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi dựng chuyện vay tiền "đáo hạn" cho khách để hưởng hoa hồng, qua đó lừa nhiều người chuyển tiền, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Ngày 10/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cựu nhân viên một ngân hàng thương mại, bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi, tại phiên tòa ngày 10/3.

Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, HĐXX đã tiến hành hội ý. Sau đó, thẩm phán TAND TP.HCM Ngô Ngọc Thắng (chủ tọa phiên tòa) công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì HĐXX nhận thấy vụ án vẫn còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, Nguyễn Giang Vũ Vi làm việc tại một ngân hàng thương mại - chi nhánh tỉnh Bình Dương (cũ).

Dẫn giải cựu nhân viên ngân hàng Nguyễn Giang Vũ Vi về trại tạm giam sau phiên tòa.

Trong thời gian từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Nguyễn Giang Vũ Vi đưa ra thông tin gian dối, rằng cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách. Vi hứa nếu cho vay tiền, các đồng nghiệp sẽ được hưởng tiền hoa hồng theo từng khoản đáo hạn. Tin tưởng, 5 bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Vi vay.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Giang Vũ Vi đã chiếm đoạt của 5 đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân Lê Thị Tuyết N. là người bị chiếm đoạt nhiều nhất, với số tiền 13,3 tỷ đồng.

Đến nay, bị cáo Vi vẫn chưa khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

Tân Châu/Tiền Phong

