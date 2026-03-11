Phát hiện 'trại' chó gần 70 con nghi bị trộm

Ngày 11/3, Công an xã Quảng Phú cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một đường dây trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.
Trước đó, qua kiểm tra tại nhà P.T.G. (trú thôn Cư H’Lâm, xã Quảng Phú), lực lượng công an phát hiện hàng chục con chó nghi bị bắt trộm cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt chó.
Gần 70 con chó được thu giữ tại một nhà dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
Tại hiện trường, công an đã thu giữ khoảng 70 con chó cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Công an xã Quảng Phú thông báo người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận nếu bị mất chó trong thời gian gần đây, có thể đến nhận dạng, phục vụ việc xử lý theo quy định.
