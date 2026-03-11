Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Phát hiện 'trại' chó gần 70 con nghi bị trộm

  • Thứ tư, 11/3/2026 12:59 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Kiểm tra một nhà dân tại xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk), lực lượng công an phát hiện gần 70 con chó nghi bị bắt trộm.

Ngày 11/3, Công an xã Quảng Phú cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một đường dây trộm chó và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn.

Trước đó, qua kiểm tra tại nhà P.T.G. (trú thôn Cư H’Lâm, xã Quảng Phú), lực lượng công an phát hiện hàng chục con chó nghi bị bắt trộm cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt chó.

Phat hien trai cho anh 1

Gần 70 con chó được thu giữ tại một nhà dân ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ khoảng 70 con chó cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an xã Quảng Phú thông báo người dân trên địa bàn xã và các khu vực lân cận nếu bị mất chó trong thời gian gần đây, có thể đến nhận dạng, phục vụ việc xử lý theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

https://tienphong.vn/cong-an-phat-hien-trai-cho-gan-70-con-nghi-bi-trom-post1826414.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

Phát hiện trại chó Đắk Lắk Phát hiện trại chó

    Đọc tiếp

    Chieu nhan tien go vuong cho 'ong trum' thuc pham chuc nang gia hinh anh

    Chiêu nhận tiền gỡ vướng cho 'ông trùm' thực phẩm chức năng giả

    5 giờ trước 08:56 11/3/2026

    0

    Khi các lô hàng nguyên liệu thực phẩm chưa được thông quan do "vướng" thủ tục, "ông trùm" thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA) liên hệ, gặp gỡ và thỏa thuận chi tiền tỷ để được giải quyết.

    Phat tu nhieu bi cao trong vu hon chien tai Lan Anh Club hinh anh

    Phạt tù nhiều bị cáo trong vụ hỗn chiến tại Lan Anh Club

    4 giờ trước 09:40 11/3/2026

    0

    TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thế Anh, Phạm Thị Thanh Trang cùng đồng phạm về các tội danh "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Gây rối trật tự công cộng".

    Khoi to vu tau Thanh Dat 86 tong hong cau Ghenh hinh anh

    Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh

    7 giờ trước 06:38 11/3/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 tông hỏng cầu Ghềnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý