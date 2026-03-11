Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Nguyên cán bộ địa chính phường làm giả hồ sơ, lừa chiếm đoạt gần 29 tỷ

  • Thứ tư, 11/3/2026 13:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa (cũ), cư trú tại 100/21, khu phố 35, phường Tam Hiệp).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

can bo dia chinh, lam gia ho so anh 1

Bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt.

Ngày 27/2/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Văn Nhuệ - Tiến Phát/Công an TP.HCM

