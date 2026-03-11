Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xử phạt tài xế trong vụ chặn đường, thách thức 'đỗ đến mai' ở Hà Tĩnh

  • Thứ tư, 11/3/2026 18:02 (GMT+7)
Trong quá trình xử lý vụ "khóa đầu, khóa đuôi xe" ở Hà Tĩnh, một người đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng và bị xử phạt 5 triệu đồng.

Liên quan vụ việc tài xế đỗ ôtô "khoá đuôi", còn thách thức "đỗ đến mai" xảy ra vào ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết) tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.A.T. (SN 1997, trú thôn Phố Cường, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khi lực lượng Công an phường Trần Phú tiến hành xử lý vụ việc nói trên, P.A.T, chủ phương tiện bị "chặn đầu, chặn đuôi", đã không thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của tổ công tác, gây ảnh hưởng đến quá trình thi hành nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Xu phat tai xe anh 1

P.A.T tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt P.A.T. số tiền 5 triệu đồng vì hành vi không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an khi đang làm nhiệm vụ.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi ôtô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một ôtô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà.

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ôtô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", không thể di chuyển.

Xu phat tai xe anh 2

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đỗ xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và "thích đỗ đến tối, đến mai cũng được", đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cử lực lượng đến hiện trường và yêu cầu giải tỏa, người đàn ông mới điều khiển ôtô rời đi.

