Triệt xóa 2 tụ điểm mua bán số đề với giao dịch hàng trăm triệu/ngày

Sáng 11/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề có giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, lúc 17h55 ngày 9/3, Tổ công tác của Đội phòng ngừa ĐTTP về TNXH và mua bán người thuộc Phòng CSHS, bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Hoanh (SN 1985, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện hành vi mua, bán số đề thông qua ứng dụng Telegram tại nhà riêng (tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Trương Quang Trọng) với tổng số tiền giao dịch gần 36 triệu, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hoanh cùng tang vật.

Cùng thời điểm trên, tại thôn 10, xã An Phú (Quảng Ngãi), một tổ công tác khác của Đội cũng kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Phùng Thị Lệ Sang (SN 1984, trú phường Trương Quang Trọng) bán số đề và chuyển tịch đề cho Phạm Công Thành (SN 1995, trú tổ 7, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) với số tiền 21 triệu đồng. Lúc này, Phạm Công Thành đang tổng hợp tịch đề trong ngày, với tổng số tiền gần 330 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS tiếp tục phát hiện đối tượng Trương Anh Thy (SN 1972, trú phường Nghĩa Lộ) cũng tham gia đường dây cờ bạc và chuyển tịch đề cho Phạm Công Thành với tổng số tiền hơn 71 triệu đồng.

Các đối tượng Phùng Thị Lệ Sang và Phạm Công Thành.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ngãi, đây là một trong những chiến công của đơn vị trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Kiều Hoanh, Phùng Thị Lệ Sang và Phạm Công Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xử lý theo quy định của pháp luật.