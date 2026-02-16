Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố vụ án cào xước, đập gương xe Mercedes đỗ trước nhà ở Hà Nội

  • Thứ hai, 16/2/2026 06:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội (Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ôtô Mercedes-Benz GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện, trên xe có để lại số điện thoại liên hệ.

Khoi to vu an, Cao xuoc, Dap guong xe Mercedes anh 1

Các vết xước trên chiếc xe.

Khi quay lại, chị N thấy xe mình bị hư hỏng nhiều chỗ nên xem camera an ninh thấy 2 phụ nữ có hành vi đập gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân xe và đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Sau đó, chị N và chủ nhà tranh cãi việc đỗ xe trước cửa, nhưng không để lại số điện thoại và đâm hỏng chậu cây của chủ nhà. Thấy sự việc phức tạp, chị N trình báo Công an phường Đại Mỗ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã trưng cầu giám định về thiệt hại của chiếc xe. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ xác định tổng chi phí sửa chữa và thay thế cụm đèn là 56,3 triệu đồng.

