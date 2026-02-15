Bắt 'siêu trộm' cắt khóa cuỗm 51 điện thoại sau 3 giờ gây án

Sau hơn 3 giờ truy xét, lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm 51 điện thoại di động tại một cửa hàng trên địa bàn phường Thông Tây Hội. Đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thông Tây Hội cho biết đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản với số lượng lớn.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 14/2, Công an phường Thông Tây Hội tiếp nhận trình báo của anh V.V.C. (SN 1980) về việc cửa hàng điện thoại di động trên đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập lấy trộm 51 điện thoại các loại cùng nhiều tài sản giá trị khác. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 100 triệu đồng.

Công an dựng lại hiện trường vụ trộm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Sau hơn 3 giờ tích cực truy xét, Công an đã phát hiện, bắt giữ Lê Trần Đức Anh (SN 1998, ngụ TP.HCM) khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, đồng thời thu giữ tang vật vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua xác minh, đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của đối tượng là tìm kiếm thông tin các cửa hàng điện thoại trên mạng xã hội, theo dõi địa điểm, chuẩn bị kềm thủy lực, găng tay, khăn che mặt và lợi dụng đêm khuya vắng người để gây án.

Công an lấy lời khai của Đức Anh.

Trước khi thực hiện vụ trộm nêu trên, đối tượng đã tiếp cận một số cửa hàng khác, nhưng không thành do hệ thống khóa nhiều lớp.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm chuyên nghiệp trong thời gian ngắn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho người dân, đặc biệt trong thời điểm chuẩn bị đón Tết, nhiều cửa hàng còn đóng cửa hoặc hoạt động chưa ổn định.

Công an Thành phố khuyến cáo các hộ kinh doanh, người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong bảo vệ tài sản; cần trang bị khóa chống cắt, khóa nhiều lớp, hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn như đi lại quan sát nhiều lần vào ban đêm, mang theo dụng cụ cắt phá…, cần kịp thời thông báo cho Công an địa phương để được kiểm tra, xử lý.