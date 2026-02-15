Bắt giữ 8 đối tượng chặn đường người về quê để 'xin đểu'

Đang trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, anh Thiên bị nhóm người chặn đường xin "đểu" không thành, rồi chúng truy đuổi, dùng hung khí chém nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 15/2, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) thông tin phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí chém người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo (tuyến đường Tạo Lực).

Camera an ninh ghi lại diễn tiến vụ việc anh Thiên bị nhóm đối tượng cầm hung khí tấn công tàn nhẫn.

Thời điểm trên, anh Đặng Đình Thiên (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình. Khi đi đến gần cầu Tam Lập, thì anh Thiên gặp 8 thanh niên chặn lại xin tiền, anh Thiên bỏ chạy thì bị 8 đối tượng cầm hung khí đuổi theo.

Đến một tiệm vá vỏ, thì anh Thiên bị đuổi kịp và các đối tượng đã cầm hung khí xông vào chém anh Thiên, cướp tài sản rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Anh Thiên được người dân và lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận định số đối tượng này rất manh động, thủ đoạn rất tàn nhẫn nên Công an xã Phú Giáo báo cáo nhanh về cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét và kiên quyết bắt giữ số đối tượng này.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, Công an đã bắt được cả 8 đối tượng và hung khí, phương tiện gây án, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của số đối tượng này.