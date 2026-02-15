Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

CSGT phát hiện 125 tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày 'lễ tình nhân'

  • Chủ nhật, 15/2/2026 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong ngày 14/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các đơn vị thuộc lực lượng này đã phát hiện, xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

nong do con anh 1

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Thực hiện Kế hoạch của Phòng CSGT, tối 14/2, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí 2 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, từ 19h30, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy, xe ô tô và cả phương tiện kinh doanh vận tải. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, tài xế Đ.M.T (SN 1985, trú tại Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 12L1-062.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,030 mg/l; một tài xế xe máy khác là C.T.T (SN 1970, trú tại Hà Nội) bị xác định trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,255 mg/l. Làm việc với CSGT, người này thừa nhận đã uống bia trong bữa cơm tại nhà, sau đó điều khiển xe đi chúc Tết thì bị kiểm tra, xử lý.

nong do con anh 2

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng - tổ trưởng tổ công tác cho biết, theo quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 2–3 triệu đồng; nếu vi phạm ở mức từ 0,25 mg/l đến dưới 0,4 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

“Quá trình làm việc với người vi phạm, các trường hợp khi được phát hiện đều đang chở theo người thân, cá biệt có trường hợp chở theo cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ đi chúc Tết - đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho nhiều người” - Thiếu tá Dũng nhấn mạnh.

nong do con anh 3

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Theo thống kê, trong ngày 14/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát hơn 7.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để bảo đảm an toàn đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

Bắt giữ đối tượng đổ xăng đốt vợ và cháu sau cuộc nhậu ở Quảng Ngãi

Sau cuộc nhậu với cháu vợ, C. xảy ra mâu thuẫn với vợ khi bị ngăn cản đi mua thêm rượu. Trong lúc nóng giận và có nồng độ cồn trong người, C. đã dùng xăng tạt vào người vợ và cháu vợ ngay bên bếp lửa đang cháy, khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng.

19:06 7/2/2026

Tạm giam người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn

Sau khi uống rượu bia, một người đàn ông tại TP Huế điều khiển môtô khi chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi bộ, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

12:37 30/1/2026

Bị CSGT giam môtô vì vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên trộm lại xe

Sau khi bị CSGT giam giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, Khánh đột nhập vào khu vực tạm giữ phương tiện để trộm lại.

14:43 29/1/2026

https://tienphong.vn/ha-noi-csgt-phat-hien-125-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-trong-ngay-le-tinh-nhan-post1821047.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

nồng độ cồn Hà Nội vi phạm giao thông cảnh sát giao thông phương tiện

    Đọc tiếp

    ‘Kho khan chua tung co trong tien le’ khi thu hoi tai san tham nhung hinh anh

    ‘Khó khăn chưa từng có trong tiền lệ’ khi thu hồi tài sản tham nhũng

    49 phút trước 11:09 15/2/2026

    0

    Năm 2025, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được kết quả tích cực trong lĩnh vực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, song bên cạnh đó cũng đối mặt với những khó khăn “chưa từng có trong tiền lệ”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý