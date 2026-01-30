Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giam người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn

  • Thứ sáu, 30/1/2026 12:37 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau khi uống rượu bia, một người đàn ông tại TP Huế điều khiển môtô khi chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng cho người đi bộ, khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 86%.

Ngày 30/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Thanh (SN 1992, trú phường Kim Long, TP Huế) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Xe may vi pham, nong do con, gay tai nan anh 1

Đối tượng Phan Văn Thanh bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi sử dụng rượu bia, Phan Văn Thanh điều khiển môtô lưu thông trên đường Văn Thánh, theo hướng từ chùa Thiên Mụ đi Quốc lộ 1. Trong quá trình di chuyển, do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ và không bảo đảm an toàn, môtô do Thanh điều khiển đã xảy ra va chạm với một người dân đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương tích nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định lên đến 86%.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe có nồng độ cồn trong máu và chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/tam-giam-nguoi-dieu-khien-xe-may-vi-pham-nong-do-con-gay-tai-nan-post1817092.tpo

Ngọc Văn/Tiền Phong

Xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn Thừa Thiên Huế Xe máy vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn

    Đọc tiếp

    Lat tay thu doan tinh vi cua nhom lua dao, chiem doat khoang 50 ty hinh anh

    Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 50 tỷ

    1 giờ trước 11:58 30/1/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 11 đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet, mạng máy tính chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền của bạn bè, người thân chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý