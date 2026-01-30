Điều tra vụ cho vay lãi nặng dưới hình thức 'bốc bát họ'

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang thụ lý, điều tra vụ "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra từ năm 2020 đến ngày 3/12/2025, tại phố Giang Biên, phường Việt Hưng và các nơi khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020 đến ngày 3/12/2025, bị can Vũ Khôi (SN 1991; trú tại phố Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội) và bị can Trình Hữu Đạt (SN 1996; trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) đã cho nhiều người vay lãi bằng hình thức "bốc bát họ" và "lãi nằm" với lãi suất 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai đã từng vay lãi của bị can Vũ Khôi và Trình Hữu Đạt liên hệ với đồng chí điều tra viên Phương Văn Duy, số điện thoại: 0912342389 (địa chỉ số 62 phố Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) để làm việc.