Bắt quả tang xe bán tải chở hơn 2 tấn pháo lậu ở khu vực biên giới

Tại khu vực biên giới Việt - Lào, lực lượng chức năng Quảng Ngãi bắt quả tang xe bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu.

Ngày 28/1, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng bắt quả tang ô tô bán tải vận chuyển số lượng lớn pháo lậu, ước tính tổng trọng lượng trên 2 tấn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lúc 2h50 ngày 27/1, tại khu vực xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng Văn Chức (38 tuổi, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Hữu Quốc (SN 1989, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển pháo lậu bằng xe bán tải.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống.

Hơn 2 tấn pháo lậu được vận chuyển trên xe bán tải. Ảnh: C.A.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, kết quả trên nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 26/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện lượng lớn pháo lậu cất giấu quanh xe container tại khu vực bãi chờ nhập cảnh thuộc Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện xe đầu kéo mang BKS 14C-277.77, kéo theo rơ-mooc biển số 14R-004.34, bên trên có container số hiệu KFU9040682 kẹp chì niêm phong bằng nhựa số CFW27766 do Nguyễn Văn Dân (SN 1983, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực bãi chờ nhập cảnh tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác tiến hành kiểm tra phương tiện trên.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường trong khoang lái của cabin có 9 khối hình hộp vuông, đều có kích thước (18x18x15 cm), bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, được bọc trong các túi nylon.

Tiếp tục khám xét, cơ quan chức năng phát hiện tại lốp xe dự phòng phía sau cabin có 6 khối hình hộp vuông và tại ô chống nóng của cabin cũng phát hiện thêm 40 khối hình hộp vuông có kích thước, kiểu dáng tương tự. Tổng khối lượng của 55 khối hộp này là khoảng 165 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ 55 khối hình hộp vuông nói trên là pháo hoa nổ được Dân mua tại Trung Quốc và vận chuyển về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa Dân cùng toàn bộ tang vật, phương tiện về trụ sở để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.