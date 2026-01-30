Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 50 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 11 đối tượng có hành vi sử dụng mạng Internet, mạng máy tính chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội, sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền của bạn bè, người thân chủ tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Theo điều tra, khoảng cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng Facebook, truy cập vào các phiên livestream bán hàng rồi lấy số điện thoại của khách hàng, sau đó tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook mạo danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Quyền.

Trước tình hình này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập chuyên án để đấu tranh; trong đó giao Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động… tập trung lực lượng, biện pháp để đấu tranh, triệt xóa.

Đến ngày 20/1/2026, Ban chuyên án quyết định phá án. Các mũi của Ban chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị và xác định các đối tượng có liên quan.

Cầm đầu ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, nơi thường trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị; hiện cư trú tại đường Tô Hiệu, phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng). Quyền và đồng phạm đã tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng Nguyễn Văn Quyền tổ chức theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để lấy thông tin người đặt hàng.

Sau đó, các đối tượng giả danh là người bán hàng rồi nhắn tin qua messenger yêu cầu người mua truy cập vào đường link do các đối tượng cung cấp. Do tin tưởng, người mua hàng đã truy cập vào đường link, đồng thời điền đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của các đối tượng, nên đã bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau đó, nhóm đối tượng sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook của bị hại thu thập thông tin về mối quan hệ, thói quen sinh hoạt của bị hại rồi dàn dựng kịch bản gian dối, sử dụng tài khoản của bị hại nhắn tin cho bạn bè, người thân của bị hại để xin, mượn, vay tiền.

Khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng trong ổ nhóm liên hệ với Quyền cung cấp tài khoản ngân hàng lừa đảo có tên tài khoản trùng với tài khoản của bị hại. Việc làm này để tránh sự nghi ngờ của các bị hại.

Để thực hiện hành vi che giấu tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra, các đối tượng đã luân chuyển làm đứt gãy dòng tiền bằng cách rút tiền mặt sau đó lại nạp vào tài khoản nhiều lần rồi mới chuyển đến tài khoản của đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Riêng đối tượng Quyền sẽ được hưởng lợi từ hoạt động lừa đảo này 7-10%.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định Quyền và 10 đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại với số tiền lên tới khoảng 50 tỷ đồng . Số tiền mỗi lần chiếm đoạt của các bị hại từ vài triệu đến 50 triệu đồng.

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền cùng 10 đối tượng khác đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.