Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, một người bị đâm tử vong

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tạ An Khương vào đêm 6/3.

Theo điều tra ban đầu, tối 6/3, anh Huỳnh Văn Thua (SN 1978, ngụ xã Tạ An Khương) tổ chức tiệc nhậu tại nhà, có sự tham gia của Nguyễn Văn Chiến (SN 1986) và Lê Thanh Phong (SN 1979, quê Cà Mau, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng một số người khác.

Đến 21h15 cùng ngày, giữa Chiến và Phong xảy ra cự cãi, mâu thuẫn trong lúc nhậu, nên cả hai cùng bỏ về. Sau khi về đến nhà, Chiến lấy con dao bầu đi sang nhà Phong để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc ẩu đả, Chiến dùng dao đâm, chém vào bụng Phong rồi bỏ về nhà. Phong được người thân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, nhưng tử vong tại bệnh viện.