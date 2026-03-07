Bắt giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh) để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Quan Minh thành lập tháng 1/2005, trụ sở tại đặc khu Vân Đồn, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phim kim loại và đầu tư dự án. Trong đó Hoàng Văn Cường (còn gọi là Cường "cát") nắm 90% vốn điều lệ và giữ chức giám đốc.

Trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).

Không đơn thuần chỉ là hoạt động sản xuất kinh doanh, Hoàng Văn Cường còn thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, ma túy làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn và chỗ ở của các đối tượng liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử, vũ khí quân dụng và chất ma túy.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Cơ quan chức năng khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh.

Ngoài đối tượng Hoàng Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, đều là nhân viên Công ty TNHH Quan Minh, để điều tra tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.