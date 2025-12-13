Con trai mỹ nhân 'Hoàn Châu cách cách' cao 1,8 m

Theo Sohu, mới đây, nữ diễn viên Vương Diễm – từng ghi dấu ấn với vai Tình Nhi trong bộ phim Hoàn Châu cách cách – thu hút sự quan tâm khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trai 19 tuổi. Trong ảnh, con trai cô, tên thật là Vương Hồng Khâm (biệt danh Cầu Cầu), tình cảm khoác vai mẹ.
Ở tuổi 19, Cầu Cầu gây chú ý với ngoại hình cao ráo và phong cách ăn mặc hiện đại. Gương mặt của cậu được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, vẻ ngoài sáng, điển trai. So với hình ảnh thời thơ ấu từng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, con trai Vương Diễm được đánh giá đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.
Theo thông tin, Cầu Cầu cao khoảng 1,8 m, yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Nhờ quá trình rèn luyện lâu dài, cậu được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, trở thành một trong những trường hợp được chú ý khi có thành tích học tập và năng khiếu thể thao.
Hình ảnh Vương Diễm bên con trai trong quá khứ và hiện tại. Ảnh: Sohu.
Vương Diễm từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng cô lựa chọn cách giáo dục mềm mỏng, tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con trai. Thay vì áp đặt, nữ diễn viên thường đồng hành cùng con trong các hoạt động thiện nguyện và trải nghiệm cuộc sống, nhằm giúp con hình thành ý thức trách nhiệm và sự cảm thông với cộng đồng.
Hiện tại, nữ diễn viên cũng dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật và sáng tạo nội dung, nhận được sự ủng hộ từ gia đình và khán giả.
Vương Diễm sinh năm 1974, từng là một diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong sự nghiệp, cô góp mặt ở nhiều tác phẩm như Mai Hoa Lạc, Hoàn Châu Cách Cách 2, Tân Dòng Sông Ly Biệt, cùng loạt phim võ hiệp Tứ Đại Danh Bộ...
Sau khi kết hôn, Vương Diễm lui về chăm sóc gia đình song đôi khi vẫn chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Diễn viên từng gây chú ý khi tiết lộ cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự nhìn thẳng ra Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Hồi tháng 8, truyền thông đưa tin chồng Vương Diễm khủng hoảng tài chính, cô phải xoay sở kiếm tiền, livestream bán hàng.
