Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con

  • Thứ bảy, 13/12/2025 11:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trương Bá Chi gây chú ý khi chia sẻ quan điểm làm mẹ, khẳng định mong muốn sinh con đến khi không thể sinh nữa, bất chấp lời khuyên từ gia đình.

Theo Sohu 163, trong một chương trình truyền hình thực tế mới đây, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh cuộc sống làm mẹ và quan điểm về gia đình. Đáng chú ý, cô bày tỏ mong muốn tiếp tục sinh con, cho rằng đó là ước mơ lớn nhất của đời mình.

Nữ diễn viên cho biết mẹ ruột từng khuyên cô không nên sinh thêm vì lo cho sức khỏe, nhất là khi cô đã có ba con. Tuy nhiên, Trương Bá Chi khẳng định cô vẫn muốn tiếp tục sinh con. “Tôi nói với mẹ rằng tôi muốn sinh đến khi không thể sinh được nữa”, cô chia sẻ.

“Ước mơ cả đời của tôi là được sinh con, được làm mẹ, có gia đình của riêng mình và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Như vậy, tôi mới cảm thấy cuộc sống này thật sự đáng giá”, nữ diễn viên nói tiếp.

Truong Ba Chi anh 1

Trương Bá Chi nói cô luôn muốn được tiếp tục sinh con. Ảnh: Kuai.media

Cũng trong chương trình, Lưu Gia Linh bất ngờ kể lại rằng vào những năm 1990, khi cả hai tham gia một hoạt động tại Thượng Hải, Trương Bá Chi từng nói muốn sinh con dù thời điểm đó còn chưa có bạn trai.

Trước chi tiết này, Trương Bá Chi không phủ nhận mà chỉ cười đáp: “Trẻ con là thiên thần, chuyện đó không liên quan đến việc có hay không có bạn trai".

Những phát ngôn của Trương Bá Chi nhanh chóng thu hút chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận khán giả bày tỏ đồng cảm, khen ngợi việc nữ diễn viên trong việc nhất quán quan điểm với tình yêu dành cho gia đình và con cái.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hong Kong từ cuối thập niên 1990. Về đời tư, cô từng kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong vào năm 2006. Cặp đôi có hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2011. Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Bá Chi lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con cái và hoạt động nghệ thuật chọn lọc.

Năm 2018, Trương Bá Chi thông báo sinh con trai thứ ba nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Hiện tại, nữ diễn viên là mẹ của ba con trai và nhiều lần chia sẻ mong muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình.

