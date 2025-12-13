Động thái gây chú ý của Đen Vâu

Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu mới đây sau ồn ào của dự án "Nuôi Em". Trước đó, nam rapper khẳng định không tham gia quản lý hay vận hành chương trình thiện nguyện này.

Những ngày gần đây, dự án Nuôi Em, chương trình thiện nguyện mà nam rapper từng ủng hộ, vướng phải nhiều nghi vấn về tính minh bạch tài chính. Do đó, tên Đen Vâu cũng được nhắc trên các nền tảng mạng xã hội.

Xuất hiện tại một đêm nhạc tối 12/12, những chia sẻ của Đen Vâu với khán giả gây chú ý. Ngoài ra, hình ảnh rapper cúi đầu trên sân khấu cũng đang được nhiều tài khoản mạng chia sẻ.

“Sẽ có những chuyện không đáng có, nhưng Đen muốn nói với mọi người rằng, Đen không biết cách làm cho mọi người tự hào, nhưng hãy tin rằng người bạn này sẽ luôn là niềm tin của mọi người”, anh nói trong buổi diễn.

Trước đó, Đen Vâu cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định bản thân chỉ là mạnh thường quân ủng hộ dự án Nuôi Em, không phải người sáng lập và không tham gia vào công tác quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ. Và cũng vẫn hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và giám sát hành trình này cùng Đen", rapper chia sẻ thông qua trang cá nhân.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Nhiều tài khoản mạng phản ánh việc sai lệch và trùng mã Nuôi Em với người khác. Họ tìm trên nhóm nhưng không thấy hình ảnh em mình nhận nuôi, hoặc thắc mắc về cách vận hành, phân phối nguồn tiền của dự án. Dù liên tục đăng các bài đính chính, phía Nuôi Em vẫn chưa thể lấy lại lòng tin của nhà hảo tâm.

Trước đó, Đen Vâu từng chia sẻ rằng chính những trải nghiệm thực tế khi tham gia dự án Nuôi Em, đặc biệt sau chuyến đi lên vùng cao thăm các em nhỏ, đã truyền cảm hứng để anh sáng tác ca khúc Nấu ăn cho em. Nam rapper cam kết dành toàn bộ doanh thu từ bài hát cho các hoạt động thiện nguyện, không chỉ riêng dự án Nuôi Em mà còn cho những chương trình khác.

Theo công bố của Đen Vâu, sau một tháng phát hành, ca khúc Nấu ăn cho em thu về 17.951 USD sau thuế và chi phí, tương đương gần 420 triệu đồng. Nam rapper sau đó chủ động làm tròn số tiền, gửi tổng cộng 500 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện.