Britney Spears tình tứ bên người đàn ông bí ẩn

  • Thứ bảy, 13/12/2025 05:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Britney Spears gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng một người đàn ông lạ mặt. Mối quan hệ giữa hai người hiện chưa được tiết lộ.

Theo The Sun, mới đây, Britney Spears thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng một người đàn ông lạ mặt, chưa rõ danh tính.

Trong video, nữ ca sĩ 44 tuổi cho thấy cô đang tận hưởng kỳ nghỉ trên biển trên một chiếc du thuyền sang trọng. Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Britney Spears trong nhiều khoảnh khắc. Người này mặc quần bơi màu xanh đậm, có mái tóc sẫm màu và để lộ nhiều hình xăm trên cơ thể, song gương mặt thường được che bởi kính râm.

Theo nội dung chia sẻ, Britney Spears và người đàn ông lạ mặt cùng tham gia các hoạt động trên mặt nước, trò chuyện và thưởng thức đồ uống từ quầy bar mini trên du thuyền. Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai người là bạn bè hay người yêu.

Britney Spears anh 1

Hình ảnh mới đây của Britney Spears. Ảnh: @britneyspears

Đáng chú ý, người hâm mộ không thể để lại bình luận dưới các bài đăng này do Britney Spears đã tắt chức năng bình luận trên Instagram. Trước đó, nữ ca sĩ từng khiến dư luận quan tâm khi đăng tải nhiều nội dung gây tranh cãi, làm dấy lên lo ngại về trạng thái tinh thần của cô.

Cuối tháng 10, nữ ca sĩ bị lan truyền đoạn video lái xe bị cho là nguy hiểm sau khi rời một nhà hàng ở California. Trước phản ứng của dư luận, Spears phủ nhận việc mình là người xuất hiện trong video và cho rằng bản thân đang bị đối xử thiếu tôn trọng bởi hàng loạt tin đồn.

Trong các bài đăng sau đó, Britney Spears bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị gán ghép với những thông tin tiêu cực. Cô cho biết những đồn đoán khiến mình mất động lực chia sẻ các hoạt động sáng tạo, đồng thời đăng tải thêm nhiều nội dung gây tranh cãi trên Instagram.

Bên cạnh đó, tình trạng của Britney Spears được cho là chịu tác động từ những ồn ào liên quan đến chồng cũ Kevin Federline, người vừa phát hành hồi ký với nhiều tiết lộ về cuộc sống hôn nhân trước đây với nữ ca sĩ.

Phía Britney Spears sau đó phản bác các cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin sai lệch nhằm trục lợi cá nhân.

