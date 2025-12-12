Khởi My gây bàn tán

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi My bất ngờ đăng ảnh cưới được giữ kín suốt nhiều năm. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận nhiều tương tác từ khán giả.

Mới đây, Khởi My gây chú ý khi chia sẻ lại một bức ảnh cưới chụp cùng ông xã Kelvin Khánh tại Hàn Quốc cách đây 8 năm, giữa thời điểm cặp đôi liên tục vướng các đồn đoán liên quan đến đời sống hôn nhân.

"Hình cổ đánh đổ dân chơi. Bộ ảnh cưới ở Hàn Quốc sau 8 năm mới đăng 1 tấm. Tại lúc cưới mọi người không tin. Giờ mọi người tin nên mới up đó", Khởi My chia sẻ kèm bài đăng.

Trong ảnh, Khởi My và Kelvin Khánh xuất hiện với trang phục cưới đơn giản, tạo dáng thoải mái, tự nhiên. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng trăm bình luận chỉ sau thời gian ngắn.

Được biết, thời điểm đó Khởi My và Kelvin Khánh bí mật sang Hàn Quốc làm việc, kết hợp thực hiện bộ ảnh cưới nhưng quyết định giữ kín. Chỉ một vài khoảnh khắc hậu trường hiếm hoi từng bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau nhiều năm, đây mới là lần thứ hai ảnh cưới của cặp đôi được công bố.

Khoi My anh 1

Ảnh cưới của Khởi My và Kelvin Khánh. Ảnh: @khoimy.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày về chung một nhà với Kelvin Khánh, Khởi My đăng tải những bức thư viết tay chúc mừng từ fan. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì đã nhớ cột mốc đặc biệt của vợ chồng cô.

Trong một bài đăng trước đó, Khởi My chia sẻ: "Trong khi anh em nhắn tin chúc mừng ngày kỷ niệm, hai đứa lại đang chơi game. Một lần nữa, cảm ơn thật nhiều".

Những năm gần đây, Khởi My hạn chế chia sẻ hình ảnh cuộc sống cá nhân. Trong khi đó, Kelvin Khánh không sử dụng mạng xã hội. Anh cũng không đi diễn, ra sản phẩm hoặc xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Vài năm trước, hình ảnh bộ đôi xuất hiện bên cạnh nhau là trong các chuyến đi du lịch cùng gia đình. Khởi My, Kelvin Khánh từng vướng tin đồn ly hôn. Song ca sĩ lên tiếng phủ nhận. Cả hai cũng chưa có kế hoạch sinh con sau 8 năm kết hôn. Gia đình hai bên cũng ủng hộ và tôn trọng mong muốn của vợ chồng ca sĩ.

