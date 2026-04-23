Con gái Owen gây sốt với khả năng cưỡi ngựa

Gemma Owen, ái nữ nhà Michael Owen, chuẩn bị ra mắt ở một sự kiện đua ngựa lớn, tiếp nối niềm đam mê tốc độ từng làm nên tên tuổi của cha cô.

Con gái của Michael Owen làm quen với môn cưỡi ngựa từ nhỏ.

Gemma Owen, con gái cựu danh thủ Michael Owen, đang trở lại tâm điểm truyền thông khi chuẩn bị có màn ra mắt với vai trò nài ngựa tại giải đua từ thiện Markel Magnolia Cup tổ chức ở Goodwood Racecourse vào ngày 30/7.

Sự kiện thường niên này diễn ra trong khuôn khổ Ladies' Day và quy tụ các tay đua nữ nghiệp dư. Trong 15 năm tổ chức, Markel Magnolia Cup đã gây quỹ được 3,5 triệu bảng cho các tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em.

Gemma không phải gương mặt xa lạ với thể thao. Cô từng đại diện Great Britain ở nội dung cưỡi ngựa nghệ thuật và thi đấu từ năm 11 tuổi. Năm 2022, người đẹp 22 tuổi cũng gây chú ý khi xuất hiện tại chương trình Love Island UK.

Dù giàu kinh nghiệm cưỡi ngựa biểu diễn, đây sẽ là lần đầu Gemma bước vào đường đua tốc độ. Cô hiện tập luyện tại trường đua ngựa Anh Quốc và nhận hỗ trợ từ cựu nài ngựa Franny Norton để chuẩn bị cho thử thách mới.

Niềm đam mê ngựa đua vốn là truyền thống trong gia đình Owen. Michael Owen từng cưỡi ngựa tham dự cuộc đua từ thiện tại Ascot Racecourse năm 2017 và cán đích thứ hai. Cựu sao Liverpool cũng sở hữu Manor House Stables, trang trại có hơn 140 con ngựa.

Gemma thừa nhận cô mới chỉ bắt đầu làm quen với ngựa đua vài tháng gần đây, nhưng rất háo hức trước màn ra mắt. Với danh tiếng sẵn có và hậu thuẫn từ gia đình, con gái Michael Owen đang sẵn sàng tạo dấu ấn riêng.

